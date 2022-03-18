Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 марта.

19 марта, суббота

В 8 часов в рамках федеральной Недели высоких технологий и технопредпринимательства в Челябинске состоится мероприятие для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Программа.

В 10 часов состоится торжественная церемония открытия фестиваля адаптивных единоборств (Челябинск, ул. Марченко, 28, Дворец спорта «Надежда»)

В 10 часов на скалодроме «Искра» состоится ежегодный фестиваль «Бесскальная депрессия». Это командные соревнования с необычными правилами. Участники могут помогать друг другу, могут присутствовать качающиеся конструкции на трассах. В соревнованиях принимают участие команды из трех человек, в составе которых должна быть минимум одна девушка (Челябинск, Худякова 12, к.1). Регистрация.

С 11 до 18 часов на территории ГЛК «Солнечная Долина» пройдёт Фестиваль по горным лыжам и сноуборду 2022. Трансляция.

В 12 часов 15 минут в Доме «Аквариум» парка «Металлург» им. О. И. Тищенко пройдет творческая встреча с учениками Детской школы искусств № 5.

В 13 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств в рамках работы выставки «108 девушек думают о жизни...» состоится встреча с художником Леной Борисовой (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 13 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится мастер-класс по валянию «Эх, варежки!», который проведет Елена Плаксина (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 13 часов 30 минут преподаватели-филологи ЧелГУ помогут всем желающим подготовиться к тотальному диктанту, который состоится девятого апреля, и подтянуть свою грамотность (Челябинск, пр. Победы, 162В, третий корпус ЧелГУ).

В 14 часов в ледовом дворце «Уральская молния» торжественное закрытие Всероссийской зимней Универсиады, церемония награждения победителей в керлинге.

В 14 часов в рамках фестиваля «Дни фантастики» в Челябинской Публичной библиотеке состоится интеллектуальная викторина, посвящённая вселенной «Дюны» – серии книг Фрэнка Герберта и фильму Дени Вильнёва. Что такое Вода Жизни, откуда берётся специя и как можно выжить на пустынной планете. Программа фестиваля (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов).

В 15 часов в кинотеатре имени Пушкина - новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 15 часов 30 минут в рамках фестиваля «Дни фантастики» в Челябинской Публичной библиотеке состоится лекция, посвящённая культовому роману «451 градус по Фаренгейту». Ведущий встречи – философ и психолог Леонид Мебель, руководитель челябинского отделения философской школы «Новый Акрополь». Программа фестиваля (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, Выставочный зал).

В 16 часов Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького приглашает на творческую встречу с Викторией Татур - детским писателем, автором книги «Нанозавры» (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

20 марта, воскресенье

В 8 часов в рамках федеральной Недели высоких технологий и технопредпринимательства в Челябинске начнутся бесплатные научные и технические мероприятия для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Программа.

В 11 часов в МАУ «Челябинский центр искусств» состоится мастер-класс по созданию текстильной игрушки «Пасхальный кролик». Его проведет педагог дополнительного образования - Галина Карымова (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 12 часов Южно-Уральский государственный университет проводит День открытых дверей в очном формате. Абитуриенты узнают все о нововведениях приемной кампании, познакомятся с образовательными программами вуза и смогут задать интересующие их вопросы директорам высших школ и институтов ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, актовый зал).

В 13 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска начнутся Библейские чтения. Перед аудиторией выступят священнослужители главного храма Челябинской епархии (Челябинск, ул. Кыштымская, 32, третий этаж, учебный класс административного здания собора).

В 15 часов состоится пресс-тур в Златоуст, где пройдет финальный матч «Финала четырех» женской ватерпольной лиги. Участвуют команды «Динамо-Уралочка-ЗМЗ», «Кинеф» (Кириши), «Спартак-Волгоград», СКИФ-ЦОП (Москва).

Программа:

В 15 часов – отъезд от правительства Челябинской области в Златоуст.

В 18 часов – начало матча.

В 19 часов 30 минут – торжественная церемония награждения победителей.

ДЛЯ СПРАВКИ.

19 марта - День моряка-подводника в России.

19 марта - Международный день клиента.

19 марта 2022 года в православном календаре – Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.

19 марта в календаре католических праздников - День святого Иосифа у западных христиан.

19 марта в народном календаре – Константиновы круги.

19 марта 1899 года была открыта первая в Петербурге станция «скорой помощи».

19 марта 1906 года Указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота.

20 марта - День Земли.

20 марта 2022 года - День весеннего равноденствия.

20 марта 2022 года - Международный день астрологии.

20 марта - Международный день счастья.

20 марта – Навруз.

20 марта - День французского языка (Международный день франкофонии).

20 марта - Международный день без мяса.

20 марта в славянском календаре - Комоедица – Масленица.

20 марта 2022 года - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

20 марта в народном календаре – Павел Капельник.

20 марта 1535 года в России проведена первая централизованная денежная реформа.

20 марта 1699 года произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

20 марта 1992 года установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда».