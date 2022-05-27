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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков сегодня, 27-го мая,
27.05.2022

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Казахстане перестали работать российские государственные телеканалы, сообщил военкору Александр
27.05.2022

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого сентября 2022 года стартует программа Минпросвещения России «Профессионалитет», в рамка
27.05.2022

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера обнародовать технико-эко
Дороги
Дороги
27.05.2022

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественное открытие фонтанного сезона в Карабаше Челябинской области состоялась вчера, 26 мая.
27.05.2022

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника
Анонсы
Общество
27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 28 и 29 мая (18+).

28 мая, суббота

В 10 часов в Челябинске состоятся детские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Урала» (Свердловском проспект, 84А/1, Спортивная школа олимпийского резерва №4).

В 14 часов – торжественная церемония открытия.

С 10 до 18 часов состоятся Областные соревнования по судомодельному спорту на открытой воде. Зрителей ждут зрелищные гонки, высокие скорости, яркие копии кораблей, море драйва и адреналина. Зрители смогут понаблюдать за учебно-тренировочными сборами по подготовке к областным соревнованиям по судомодельному спорту (Челябинск, ул. Черкасская, 1А, Региональный центр технического творчества).

С 10 до 16 часов в Миассе на главной площади у здания администрации городского округа состоится Велопарад. В программе: официальное открытие, награждение активных жителей города, праздничный концерт и розыгрыш ценных призов. Приветствуются яркие костюмы, отличительные корпоративные знаки и необычные велоконструкции.

С 10 до 16 часов в Челябинске на стадионе «Лидер» состоится турнир по мини-футболу среди молодежных национальных команд (Челябинск, Копейское шоссе, 43А).

В 11 часов Детская художественная школа искусств Челябинска проводит Фестиваль народной культуры «Живые традиции», посвященный декоративно-прикладному искусству национальностей Челябинской области (Челябинск, ул.40-летия Октября, 21А, Детская художественна школа искусств).

В программе:

- концерт творческих танцевальных и вокальных коллективов (на сцене),

- мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства в различных техниках, которые проведут педагоги ДХШИ (на территории школы),

- народные игры проведет русский культурный центр «Хоровод»,

- фотозона в народных костюмах для всех желающих.

- все желающие смогут побывать в национальном жилище башкирских народов – юрте,

- выставка декоративно-прикладного искусства «Рукотворное тепло» (выставочный зал ДХШИ),

- награждение семей-победителей и лауреатов конкурса «Рукотворное тепло» (сцена фестиваля).

В 11 часов в селе Травники Чебаркульского района состоится XVI Областной фестиваль детских и молодёжных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу». 

В программе:

- Клуб исторической реконструкции Челябинска совместно с коллективами Чебаркульского района покажут жизнь и быт казачьей станицы, чему обучали молодых казаков - владение традиционными казачьими навыками и умениями, бои, обряды.

- конкурсная программа фестиваля «Гуляй, казак!». В этом году она включает около 50 выступлений от коллективов из Нагайбакского, Сосновского, Чебаркульского, Красноармейского, Увельского, Чебаркульского районов и городов Копейск, Троицк, Миасс, Усть-Катав и дебютанты из Магнитогорска.

В 11 часов 30 минут в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске состоится бесплатный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Дети самостоятельно распишут пряник, упакуют его в красивую коробочку и заберут с собой.

В 11 часов 30 минут в городском саду им. А. С. Пушкина стартует детский культурно - спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика».

В программе:

- Выступление творческих коллективов

- Спортивные состязания

- Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства

В 14 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского представит мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского «Приключения Бибигона» для детей с четырех лет «Бибигон» (0+). Автор инсценировки Александр Борок

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Хронология чувств» искусствовед и парфюмерный коллекционер Галия Малоушкина проведет кураторскую экскурсию и расскажет о своей коллекции и о представленных на выставке образцах (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств).

С 17 часов до 21 часа 30 минут Центральная библиотека им. А. С. Пушкина в Челябинске приглашает книголюбов на «Библионочь 2022».  Торжественное открытие состоится одновременно в двух залах, после чего будет дан старт работы всех площадок. Участникам предложат расшифровать «Код Культуры», а для этого необходимо будет провести множество экспериментов и пройти квесты. Подробности (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60).

В 21 час 20 минут в Коралловом зале будут разыграны сертификаты в книжные магазины, термокружки, селфи-палка, портативные зарядные устройства и беспроводные наушники.

В 17 часов 30 минут детская библиотека им. А. М. Горького проведет мастер-класс «Кружевоплетение на коклюшках». Рукодельница Софья Чечушкова поделится с гостями техниками плетения (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 18 часов 30 минут в Молодежном театре состоится премьера «Русское. Островский» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, 116).

29 мая, воскресенье

В 10 часов в Челябинске состоятся детские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Урала» (Свердловском проспект, 84А/1, Спортивная школа олимпийского резерва №4).

С 10 до 15 часов состоятся Областные соревнования по судомодельному спорту на открытой воде. Зрителей ждут зрелищные гонки, высокие скорости, яркие копии кораблей, море драйва и адреналина (Челябинск, пр. Героя России Евгения Родионова, 2, пруд у Областного Кардиоцентра).

В 12 часов в Магнитогорске пройдет традиционный Велопарад. Маршрут - от Арены «Металлург» по проспекту Ленина до улицы Калинина. Далее участники развернутся и поедут обратно. Место сбора – парковка за Ареной «Металлург». Здесь будет работать развлекательная площадка, которую организует магазин «Мегабайк» с возможностью тест-драйва различных велосипедов и электробайков. Приедет и грузовичок «Экопатруля»

В 10 часов откроется основная парковка для сбора участников, для автотранспорта - соседняя малая парковка.

В 12 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский государственный драматический «Молодёжный театр» представит мюзикл в двух действиях «Дюймовочка» (3+). Композитор Сойжин Жамбалова, автор либретто Мария Малухина.

В 12 часов 15 минут «Дом Аквариум» и библиотека № 1 проведут литературно-образовательную встречу «Именины комара» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

Участники узнают об истории народного праздника - Дне Лукерьи - комарницы, народных традициях и обрядах, приметах и поговорках, вспомнят сказки и рассказы о Комаре-Комаровиче, поиграют в игру «Дарики-комарики».

В 17 часов состоится финальная церемония национальных детских проектов (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева Челябинской филармонии).:

- «Маленькие жемчужины-2022);

- «Маленькие батыры-2022»;

- «Весенние цветы-2022»;

- «Озорные батыры-2022».

ДЛЯ СПРАВКИ

28 мая - День пограничника.

28 мая - День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора).

28 мая - День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин).

28 мая - День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика).

28 мая - День красного волка.

28 мая в православном календаре - День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского.

28 мая в народном календаре - Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей. День памяти египетского монаха Пахомия Великого.

28 мая 1756 года - День рождения майонеза.

28 мая 1918 года Совнарком утвердил декрет о создании Пограничной охраны границы РСФСР.

29 мая 2022 года – День химика (отмечается в последнее воскресенье мая).

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России.

29 мая - День ветеранов таможенной службы России.

29 мая в народном календаре – Фёдор Житник.

29 мая 1903 года в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву.

Автор: Любовь Юрина
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27.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.05.2022

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.05.2022

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27.05.2022 16:45

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27.05.2022 16:38

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26.05.2022 17:28

Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки

26.05.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 27 мая

26.05.2022 17:24

Днем в пятницу в Челябинской области осадков не прогнозируют

26.05.2022 16:51

В Челябинск привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

26.05.2022 16:44

Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

26.05.2022 16:39

В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей

26.05.2022 16:25

Пособие по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих увеличат вдвое

26.05.2022 15:51

Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ

26.05.2022 15:47

В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ

26.05.2022 15:10

Челябинские власти все-таки сумели заставить «Стройком» заняться заменой погибших растений

26.05.2022 14:52

У выпускников началась экзаменационная пора

26.05.2022 14:37

Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион

26.05.2022 14:20

Пушилин назвал сроки первого этапа трибунала над нацистами с «Азовстали»

26.05.2022 14:16

Академик: Детям массовая вакцинация от ковида не нужна

26.05.2022 14:09

Общественный транспорт на северо-западе Челябинска изменит маршруты

26.05.2022 14:06

Ключевая ставка снижена до 11% годовых

26.05.2022 13:35

Российские ИТ-компании временно освободят от налога на прибыль

26.05.2022 12:44

Славная история побед: спортивный клуб ММК отметил 90-летний юбилей

26.05.2022 12:17

В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка

26.05.2022 12:15

Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида

26.05.2022 11:39

Как и обещал: челябинский Айболит везет помощь диким и домашним животным Донбасса

26.05.2022 11:24

Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу

26.05.2022 11:16

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения

26.05.2022 11:08

Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ

26.05.2022 11:06

В Челябинской области завершилась Универсиада вузов

26.05.2022 11:00

На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты

26.05.2022 10:42

Троицкий завод Зуккера стал новым «героем» историко-культурной экспертизы

26.05.2022 10:25

В пятницу к Земле приблизится астероид, в ЧелГУ оценили его опасность

26.05.2022 10:00

Сетью можно пять раз охватить периметр Челябинской области

26.05.2022 09:53

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%

26.05.2022 09:49

Таганайская ксеромфалина Кауфмана показала себя во всей красе

26.05.2022 01:03

Замглавы МЧС РФ Андрей Гурович освобожден от занимаемой должности

26.05.2022 00:40

С первого июня на 10% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

26.05.2022 00:05

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 10% с первого июня

25.05.2022 23:05

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны

25.05.2022 22:34

Владимир Путин представил нового главу МЧС: Не карьерист, а служака

25.05.2022 20:56

Путин посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые в ходе спецоперации военные

25.05.2022 18:28

Облсуд признал так и не сознавшегося Евстратьева виновным в убийстве челябинского бизнесмена

25.05.2022 18:26

В четверг в Челябинской области возможны дожди и грозы

25.05.2022 18:09

Штормовое предупреждение для южноуральцев

25.05.2022 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 26 мая

25.05.2022 17:44

В Челябинске отменили остановку трамвая на Евтеева в сторону вокзала

25.05.2022 17:30

В Челябинске «пятый» и «шестой» трамваи изменят маршруты

25.05.2022 17:28

Первые пять иностранных судов отправились по домам из порта Мариуполя

25.05.2022 17:19

Жителям Запорожской и Херсонской областей будет проще получить российское гражданство

25.05.2022 17:03

Южноуральских призывников торжественно проводили в армию

25.05.2022 16:53

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

25.05.2022 16:46

Челябинские журналисты научились оказывать первую медицинскую помощь

25.05.2022 16:42

Главой МЧС России назначен генерал-майор Александр Куренков

25.05.2022 16:40

Главный контрразведчик Южного Урала возглавил региональное «Динамо»

25.05.2022 16:35

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия

25.05.2022 15:56

Госдума отменила возрастной предел для контрактников

25.05.2022 15:54

Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Ирана

25.05.2022 15:30

Страшный снаружи, уютный внутри: напугавший сеть садик Копейска оказался совсем не плох

25.05.2022 15:23

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 31 мая

25.05.2022 15:22

В Москве объявлена «ковидная амнистия»

25.05.2022 14:53

Депутат ЗСО вернулся из Ясиноватой с Благодарностью

25.05.2022 14:43

Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации

25.05.2022 14:36

За новым детским пособием обратилось 100 тысяч южноуральских семей

25.05.2022 14:30

Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

25.05.2022 13:47

Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги

25.05.2022 13:44

В Магнитогорске чествовали чемпионов

25.05.2022 12:58

Со сцены Челябинской филармонии впервые в России прозвучит сюита мексиканского композитора

25.05.2022 12:57

В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом

25.05.2022 12:17

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной

25.05.2022 12:00

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы

25.05.2022 11:58

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»

25.05.2022 11:40

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

25.05.2022 11:25

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло