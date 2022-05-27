Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 28 и 29 мая (18+).

28 мая, суббота

В 10 часов в Челябинске состоятся детские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Урала» (Свердловском проспект, 84А/1, Спортивная школа олимпийского резерва №4).

В 14 часов – торжественная церемония открытия.

С 10 до 18 часов состоятся Областные соревнования по судомодельному спорту на открытой воде. Зрителей ждут зрелищные гонки, высокие скорости, яркие копии кораблей, море драйва и адреналина. Зрители смогут понаблюдать за учебно-тренировочными сборами по подготовке к областным соревнованиям по судомодельному спорту (Челябинск, ул. Черкасская, 1А, Региональный центр технического творчества).

С 10 до 16 часов в Миассе на главной площади у здания администрации городского округа состоится Велопарад. В программе: официальное открытие, награждение активных жителей города, праздничный концерт и розыгрыш ценных призов. Приветствуются яркие костюмы, отличительные корпоративные знаки и необычные велоконструкции.

С 10 до 16 часов в Челябинске на стадионе «Лидер» состоится турнир по мини-футболу среди молодежных национальных команд (Челябинск, Копейское шоссе, 43А).

В 11 часов Детская художественная школа искусств Челябинска проводит Фестиваль народной культуры «Живые традиции», посвященный декоративно-прикладному искусству национальностей Челябинской области (Челябинск, ул.40-летия Октября, 21А, Детская художественна школа искусств).

В программе:

- концерт творческих танцевальных и вокальных коллективов (на сцене),

- мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства в различных техниках, которые проведут педагоги ДХШИ (на территории школы),

- народные игры проведет русский культурный центр «Хоровод»,

- фотозона в народных костюмах для всех желающих.

- все желающие смогут побывать в национальном жилище башкирских народов – юрте,

- выставка декоративно-прикладного искусства «Рукотворное тепло» (выставочный зал ДХШИ),

- награждение семей-победителей и лауреатов конкурса «Рукотворное тепло» (сцена фестиваля).

В 11 часов в селе Травники Чебаркульского района состоится XVI Областной фестиваль детских и молодёжных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу».

В программе:

- Клуб исторической реконструкции Челябинска совместно с коллективами Чебаркульского района покажут жизнь и быт казачьей станицы, чему обучали молодых казаков - владение традиционными казачьими навыками и умениями, бои, обряды.

- конкурсная программа фестиваля «Гуляй, казак!». В этом году она включает около 50 выступлений от коллективов из Нагайбакского, Сосновского, Чебаркульского, Красноармейского, Увельского, Чебаркульского районов и городов Копейск, Троицк, Миасс, Усть-Катав и дебютанты из Магнитогорска.

В 11 часов 30 минут в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске состоится бесплатный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Дети самостоятельно распишут пряник, упакуют его в красивую коробочку и заберут с собой.

В 11 часов 30 минут в городском саду им. А. С. Пушкина стартует детский культурно - спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика».

В программе:

- Выступление творческих коллективов

- Спортивные состязания

- Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства

В 14 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского представит мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского «Приключения Бибигона» для детей с четырех лет «Бибигон» (0+). Автор инсценировки Александр Борок

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Хронология чувств» искусствовед и парфюмерный коллекционер Галия Малоушкина проведет кураторскую экскурсию и расскажет о своей коллекции и о представленных на выставке образцах (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств).

С 17 часов до 21 часа 30 минут Центральная библиотека им. А. С. Пушкина в Челябинске приглашает книголюбов на «Библионочь 2022». Торжественное открытие состоится одновременно в двух залах, после чего будет дан старт работы всех площадок. Участникам предложат расшифровать «Код Культуры», а для этого необходимо будет провести множество экспериментов и пройти квесты. Подробности (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60).

В 21 час 20 минут в Коралловом зале будут разыграны сертификаты в книжные магазины, термокружки, селфи-палка, портативные зарядные устройства и беспроводные наушники.

В 17 часов 30 минут детская библиотека им. А. М. Горького проведет мастер-класс «Кружевоплетение на коклюшках». Рукодельница Софья Чечушкова поделится с гостями техниками плетения (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 18 часов 30 минут в Молодежном театре состоится премьера «Русское. Островский» (16+) (Челябинск, ул. Кирова, 116).

29 мая, воскресенье

В 10 часов в Челябинске состоятся детские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Урала» (Свердловском проспект, 84А/1, Спортивная школа олимпийского резерва №4).

С 10 до 15 часов состоятся Областные соревнования по судомодельному спорту на открытой воде. Зрителей ждут зрелищные гонки, высокие скорости, яркие копии кораблей, море драйва и адреналина (Челябинск, пр. Героя России Евгения Родионова, 2, пруд у Областного Кардиоцентра).

В 12 часов в Магнитогорске пройдет традиционный Велопарад. Маршрут - от Арены «Металлург» по проспекту Ленина до улицы Калинина. Далее участники развернутся и поедут обратно. Место сбора – парковка за Ареной «Металлург». Здесь будет работать развлекательная площадка, которую организует магазин «Мегабайк» с возможностью тест-драйва различных велосипедов и электробайков. Приедет и грузовичок «Экопатруля»

В 10 часов откроется основная парковка для сбора участников, для автотранспорта - соседняя малая парковка.

В 12 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский государственный драматический «Молодёжный театр» представит мюзикл в двух действиях «Дюймовочка» (3+). Композитор Сойжин Жамбалова, автор либретто Мария Малухина.

В 12 часов 15 минут «Дом Аквариум» и библиотека № 1 проведут литературно-образовательную встречу «Именины комара» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

Участники узнают об истории народного праздника - Дне Лукерьи - комарницы, народных традициях и обрядах, приметах и поговорках, вспомнят сказки и рассказы о Комаре-Комаровиче, поиграют в игру «Дарики-комарики».

В 17 часов состоится финальная церемония национальных детских проектов (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева Челябинской филармонии).:

- «Маленькие жемчужины-2022);

- «Маленькие батыры-2022»;

- «Весенние цветы-2022»;

- «Озорные батыры-2022».

ДЛЯ СПРАВКИ

28 мая - День пограничника.

28 мая - День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора).

28 мая - День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин).

28 мая - День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика).

28 мая - День красного волка.

28 мая в православном календаре - День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского.

28 мая в народном календаре - Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей. День памяти египетского монаха Пахомия Великого.

28 мая 1756 года - День рождения майонеза.

28 мая 1918 года Совнарком утвердил декрет о создании Пограничной охраны границы РСФСР.

29 мая 2022 года – День химика (отмечается в последнее воскресенье мая).

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России.

29 мая - День ветеранов таможенной службы России.

29 мая в народном календаре – Фёдор Житник.

29 мая 1903 года в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву.