Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, первое и второе июля (18+).

2 июля, суббота

В 10 часов в Южно-Уральском государственном университете пройдет традиционный парад выпускников в мантиях и конфедератках и торжественная церемония вручения дипломов выпускникам (Челябинск, пр Ленина, 78, площадь перед главным корпусом ЮУрГУ).

С 10 до 19 часов состоится ежегодный благотворительный автопробег «С «Родной» по родному краю». Он пройдет по маршруту: Челябинск – село Красносельское – поселок Березовский Увельского района.

В программе:

- посещение Храма Вознесения Господня (открылся для прихожан в конце XIX века). Здесь можно поклониться мощам восьми святых и совершить омовение в уникальной купели с родниковой водой. Настоятель Храма проведет благодарственный молебен и благословит участников автопробега на служение людям;

- мастер-класс по ткачеству, участники узнают секрет плетения гайтана;

- дегустация берёзовских пельменей, хомутининских деликатесов, красносельских пирожков;

- традиционные забавы, выступление народных коллективов;

- знакомство с историческими и культурными памятниками области, встречи с удивительными людьми, множество сюрпризов.

В 11 часов начнется программа выходного дня в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов.

В 12 часов - детская игровая программа «Мы-Пираты».

В 13 часов - научное шоу.

В 13 часов 30 минут - детская дискотека.

С 11 до 19 часов в Зале им. Архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств пройдет выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

С 12 до 22 часов в центре отдыха «Русские забавы» пройдёт пляжный гастрономический фестиваль FOODIES (18+) (ул. Лыжных Батальонов, 7/1)

В программе фестиваля:

- более 200 блюд и напитков от участников;

- кулинарные мастер-классы от шеф-поваров;

- бесплатные дегустации;

- конкурсы от партнеров с призами и подарками;

- живая музыка и развлекательная программа.

В 12 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств» состоится Tape-art для самых маленьких (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду имени Пушкина состоятся интерактивные игры с юными посетителями, которые проведут диснеевские принцессы (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

С 12 до 16 часов библиотека №1 организует праздник День семьи, любви и верности для жителей и гостей Металлургического района (площадь на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова).

В программе:

Игра «Загадочная книга моей семьи», фокусники, мыльные пузыри, шоу-программа, аттракционы, надувной батут, тир, лазертаг, а также раздача мороженого, сладкой ваты и кислородных коктейлей.

Параллельно в сквере пройдет День здоровья, где желающие смогут пройти тестирование на ВИЧ, сдать анализ на сахар и коронавирус и задать вопросы о здоровье специалистам: аллергологу, наркологу, неврологу, онкологу, стоматологу, хирургу и др.

В 13 часов в Челябинской Публичной библиотеке стартует летний клуб «Китайский всей семьей» для детей с 6 до 12 лет и их родителей (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, второй этаж, зал литературы по искусству Публичной библиотеки).

В 13 часов в Челябинском зоопарке состоится шоу «Медвежья рыбалка». Белые медведи Алтын и Айриша продемонстрируют синхронное и несинхронное плавание, эффектные погружения в воду, прыжки с брызгами и ловкую рыбалку на форель.

В 14 часов в Челябинском молодежном театре в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) состоится читка пьесы «Чужой» Анастасии Букреевой, встреча с автором.

В 14 часов в Государственном историческом музее Южного Урала открывается выставка «Совлечение бытия», приуроченная к 75-летию писателя Владимира Курносенко (Челябинск, ул. Труда, 100, атриум западной башни музея).

В 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств» состоится Арт-коллаж (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 16 часов в Челябинском молодежном театре в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) состоится эскиз «Человек в закрытой комнате» по пьесе Татьяны Загдай, режиссёр Радион Букаев (Казань).

В 16 часов состоится музыкально-танцевальная программа для старшего поколения (Челябинск, ул. Коммуны 100, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, площадка у фонтана).

В 16 часов 15 минут состоится мастер-класс по созданию украшений для детей (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана).

В 17 часов начнётся моноспектакль актёра НХТ Александра Майера «О верю, верю счастье есть!» (12+) о жизни и творчестве Сергея Есенина (Челябинск, территория Арт-сквера Набережной реки Миасс).

Чтение поэмы «Анна Снегина», стихотворения «Чёрный человек», цикла «Персидские мотивы», стихов поэта о Родине и о любви.

В 18 часов начнётся вечер джаза в Aрт-сквере, программа «Мировые хиты от джаза до наших дней» (Челябинск, территория Арт-сквера Набережной реки Миасс).

Для зрителей выступят солисты легендарного ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Челябинской Государственной филармонии, звёздный дуэт нашего города: Дмитрий Перминов (саксофон) и Кристина Рыжковская (вокал), профессиональная джазовая певица, актриса, обладательница уникального тембра голоса, неповторимой манеры исполнения, импровизатор.

В 18 часов в зале органной и камерной музыки «Родина» пройдет концерт «Аргун 2000», посвященный памяти гибели сотрудников сводного отряда ГУ МВД, УФСБ, прокуратуры Челябинской области в 2000 году в Аргуне. После концерта состоится премьерный показ короткого фильма «Сын» детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» (Челябинск, ул. Кирова, д. 78).

В 18 часов 30 минут в Екатеринбурге состоится открытие зала современного искусства в Музее Андеграунда (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 4).

Программа:

В 18 часов 30 минут - экскурсия по всем шести залам Музея Андеграунда.

В 19 часов - танцевальный перформанс «Ундина №5» от Центра Современной Хореографии.

В 19 часов 30 минут - открытие выставки «За белым кроликом. Вперед!».

В 19 часов можно будет посмотреть кинофильм «Экипаж» в горсаду им. А. С. Пушкина (центральная сцена).

В 19 часов в Челябинском молодежном театре в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) покажут эскиз спектакля «Полярная болезнь» по пьесе Марии Малухиной, режиссёр Андрей Сидельников (Санкт-Петербург).

В 21 час в Златоусте состоится ежегодный конкурс Международного фестиваля кино и телевидения фестиваля - «Звезда Таганайских муз».

В 22 часа состоится в рамках проекта «КиноЛето» можно будет посмотреть под открытым небом кинофильм «Свадьба в Малиновке» (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

3 июля, воскресенье

С 11 до 19 часов в Зале им. Архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств пройдет выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду имени Пушкина состоится программа «Здоровый выходной» от Управления по делам молодежи. Гостей ждут конкурсы и викторины по здоровому образу жизни (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

В 12 часов состоится «Час с ректором ЮУрГУ». В ходе встречи Александр Вагнер расскажет о стратегии развития университета, проекте нового межуниверситетского кампуса мирового уровня, основных конкурентных преимуществах ЮУрГУ, бонусных и скидочных программах, именных стипендиях и многих других возможностях, которые открываются перед талантливыми и амбициозными абитуриентам университета, ответит на все вопросы абитуриентов (Челябинск, проспект Ленина, 76, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал, второй этаж).

В 14 часов в Челябинском молодежном театре в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) состоится читка отрывка романа Константина Стешика «Сердце горбуна», встреча с автором.

В 16 часов в Челябинском молодежном театре в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) покажут эскиз спектакля «Чёрная пурга» по пьесе Анастасии Букреевой, режиссёр Сергей Тонышев (Москва).

В 16 часов состоится концерт духового оркестра (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

В 19 часов состоится тренировки Zumba (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

В 19 часов в Челябинском молодежном театре в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) покажут эскиз спектакля «Друг мой» по пьесе Константина Стешика, режиссёр Артём Устинов (Самара).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 июля - Международный день спортивного журналиста.

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога).

2 июля 2022 года - Международный день кооперативов (каждую первую субботу июля).

2 июля 2022 года – Международный день Днепра (каждую первую субботу июля).

2 июля в народном календаре – Зосима Пчельник.

2 июля 1860 года - основан город-порт Владивосток.

3 июля – День ГИБДД МВД России.

3 июля - День образования Республики Алтай.

3 июля - День Республики Хакасия.

3 июля 2022 года – День работников морского и речного флота.

3 июня в народном календаре – Мефодий Перепелятник.

3 июля в календаре праздников славян - День памяти князя Святослава.