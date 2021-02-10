«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

В 2021 году в Челябинске откроется обновленная детская филармония и школа Бутмана

Андрею Косилову назначили два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшими

Водитель из Копейска раскошелился, чтобы не стать пешеходом

В Челябинске выделяют жилье детям-сиротам, но не без помощи судебных приставов

УФАС проверила скачок цен на авиабилеты из Челябинска в Москву

Арендатор снова превратил челябинское «подземелье» в «обитель ужаса»

Арендатор снова превратил «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске (остановка общественного транспорта «Центральный рынок») в «обитель ужаса».

Данный подземный переход находится в чудовищном состоянии. «Частник» (ИП Данин Дмитрий Алексеевич) явно не стремится создать для горожан, которые активно пользуются переходом, безопасные и комфортные условия.

Сегодня, девятого февраля, в этом «подземелье» за очень короткий промежуток времени несколько людей были на грани падения – ступеньки лестниц не чищены, на них плотно утрамбованный снег (мини-холмы практически полностью закрыли собой резиновое покрытие), по которому хорошо скользить – того и гляди покатишься вниз, словно с горки.

Горожанам приходится спускаться очень медленно и осторожно, словно черепахам, крепко держась за перила. Серьезно: передвигаться по этому переходу (на пересечении проспекта и улицы 3-го Интернационала) совсем не безопасно.

Внизу замерзшая вода образовала мини-катки - ступишь на такой участок в темноте, и запросто можешь полететь на землю с высоты своего роста, получив травмы (случится это запросто может и при свете дня).

Стены в прямом смысле пестрят - бездарной, раздражающей «наскальной живописью». Валяется мусор. На выходе из перехода – снова небезопасно, снова «каток».

Одним словом, выглядит переход удручающе. Пешеходы сокрушенно качают головами, видя окружающее убожество. Здесь явно давно не было дворника. Ступени не чистят, поэтому снег спрессовался. Теперь только лопатой долбить - долго-долго.

Для сравнения: подземные переходы на площади Революции, находящиеся в ведении управления культуры города, находятся в куда более приличном состоянии.

Что касается арендатора Данина, то, как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в середине января этого года комитет по управлению имуществом и земельным отношениям уже направлял индивидуальному предпринимателю претензию.

«Тогда он все убрал», - отметили в мэрии (агентство «Урал-пресс-информ» писало об этом в январе).

.