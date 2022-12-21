Археолог ЮУрГГПУ посетила Иран в рамках международного проекта

Археолог Ирина Алаева из ЮУрГГПУ (Челябинск) встретилась с коллегами в Тегеране в рамках научных изысканий по истории бронзового века. Вместе с учеными из Института минералогии УрО РАН (Миасс) и партнерами из Ирана они изучают влияние северных скотоводческих сообществ на металлургию Ирана во II тыс. до нашей эры. В задачи проекта входит сравнительная характеристика технологий медной металлургии на Южном Урале, а также пути гипотетического следования ираноязычных скотоводов бронзового века на юг: через Казахстан, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан вплоть до северного Ирана. Проект рассчитан на три года и поддержан Российским фондом фундаментальных исследований.

«Цель визита заключалась в знакомстве с археологическими коллекциями эпохи бронзы Национального музея Ирана в Тегеране, а также в планировании совместных аналитических исследований древних артефактов при помощи минералого-геохимических методов. Исследователи встретились с главой научного отдела Национального музея Юсефом Хасанзаде. В ходе беседы с ним была достигнута договоренность о дальнейших научных изысканиях», - рассказала заведующая археологической лабораторией Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, доцент кафедры всеобщей истории Ирина Алаева.

Визит не был ограничен научными интересами, исследователи посетили и другие достопримечательности Тегерана: Дворец Голестан, Национальный музей Исламской революции и Священной обороны, Музей стекла и керамики, а также поднялись на смотровую площадку телебашни и полюбовались видами города с высоты птичьего полета. Своими впечатлениями об этой восточной стране Ирина Павловна также поделится в рамках курса истории стран Азии и Африки, который она преподает на историческом факультете ЮУрГГПУ.