Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»

Археологи Челябинского государственного университета при изучении аэрофотоснимков обнаружили укрепленное поселение, входящее в состав так называемой «Страны городов». Объект эпохи бронзы расположен в Варненском районе, недалеко от села Успенское.

По словам директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой, в 60-х годах прошлого века, в процессе разведочных работ учитель истории школы №96 Ф.М. Фомин вместе со своими учениками открыл на этом месте селище Нижнеуспенское. Школьная экспедиция обнаружила при раскопках металлургический шлак, керамику и кремневые отщепы. В реестре объект был записан как памятник, и никакие работы на этом месте больше не производились.

«Некоторые открытия ученые делают «сидя на диване», – говорит Елена Куприянова. – Этим летом заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии ЧелГУ Наталья Батанина при изучении аэрофотоснимков обнаружила вокруг поселения подозрительные конструкции, напоминающие укрепления, подобные оборонительным сооружениям поселений «Страны городов». В разведочном выезде нашими археологами была собрана керамика бронзового века, в том числе аркаимского периода, что позволяет точно датировать поселение XXI-XVIII вв. до н.э.».

Как отмечают в пресс-службе ЧелГУ, сейчас ученые производят съемку плана местности и геофизические исследования, которые должны дать представления о конфигурации и архитектуре поселения. По словам археологов, которые основываются на данных аэрофотоснимков, оно не круглое, как Аркаим и Синташта, а скорее прямоугольное или овальное. Жилищные впадины расположены рядами, как на поселении Степное, но на местности этого не видно, поскольку многие десятилетия территория активно вспахивалась.

Кроме того, ученые предполагают, что поселение многослойное. Это значит, что после его постройки в аркаимское время оно использовалось населением более поздних археологических культур.

«Новое поселение очень хорошо вписывается в лакуну, существующую между южными поселениями «Страны городов» и двумя самыми северными – Степным и Черноречьем, – поясняет Елена Куприянова. – Археологи давно подозревали что на этом «белом пятне» карты должны располагаться другие неизвестные поселения аркаимского типа, но долгие годы тщательные поиски не давали результатов. Это открытие – большой прорыв в изучении синташтинской культуры. Каждый новый открытый памятник приближает нас к более точному пониманию феномена так называемой «Страны городов» – как происходило расселение ранних индоевропейцев по Уралу, как менялась архитектура».