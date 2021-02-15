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«Архистраж» просит Наталью Котову не допустить деградации исторического центра Челябинска

Координатор инициативной краеведческой группы «Архистраж» Юрий Латышев просит главу Челябинска не допустить деградации исторического центра города.

В субботу, 13-го февраля, член научно-методического совета при госкомитете охраны объектов культурного наследия региона написал мэру южноуральской столицы письмо, в котором обратил внимание Натальи Петровны на то, что исторический центр Челябинска продолжает застраиваться дисгармоничными и диссонирующими зданиями с низкокачественной архитектурой.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Васенко, Коммуны, Советская, Карла Маркса, Красноармейская, Коммуны, Российская и правым берегом реки Миасс (данное историческое поселение, по словам Юрия Латышева, периода конца 18-го – начала 20-го века, обладает признаками объекта культурного наследия).

Краевед сообщил Наталье Котовой, что еще в январе прошлого года направил в госкомитет охраны объектов культурного наследия заявление о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации данную территорию.

Заявление Юрия Латышева было принято для рассмотрения, однако пандемия помешала окончательно решить судьбу исторического центра.

«Между тем, исторический центр Челябинска в границах вышеуказанной территории продолжает застраиваться дисгармоничными и диссонирующими зданиями с низкокачественной архитектурой. Решение об архитектурной составляющей новых зданий, планируемых к строительству в историческом центре, принимается в узком кругу без публичного обсуждения. Такая ситуация ведёт к деградации исторического центра и отрицательно сказывается на имидже Челябинска с его 285-летней историей», - подчеркивает в своем обращении к мэру Юрий Латышев.

Главный «архистраж» южноуральской столицы в качестве примера приводит уже проведенную историко-культурную экспертизу, одобряющую строительство пятиэтажного здания на улице Елькина, 25-А.

По его словам, данный проект выполнен ООО «Легион-проект» по заказу компании «Кемма».

Юрий Латышев отмечает, что раз это здание предполагается соорудить в историческом центре вблизи сохранившейся исторической застройки, необходимо организовать общественное обсуждение проекта до начала строительных работ.

«Такую процедуру общественного обсуждения следует применять для всех новых проектов, планируемых для реализации в историческом центре», - уверен краевед.