Архитекторы ждут от челябинцев идей благоустройства территории дворца спорта «Юность»

Управление архитектуры Челябинска начало сбор предложений горожан по вопросу благоустройства территории дворца спорта «Юность», откуда в этом году в «Синегорье» перенесли автовокзал «Центральный», работавший здесь с июля 2011-го года.

«Теперь администрации Челябинска и Центрального района вместе с архитекторами благоустроят это место. Мы хотим узнать, как вы используете это пространство и что хотите там видеть - пожалуйста, заполните анкету», - обратились сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию к жителям южноуральской столицы.

Специалисты управления подчеркнули, что ответы челябинцев помогут архитекторам разработать проект благоустройства.

«Чем больше будет мнений, тем обширнее и лучше получится основа для проекта. Анкетирование закончится 11-го августа», - подчеркнули в управлении.

Напомним, работы по прекращению деятельности автовокзала «Центральный», расположенного в здании дворца спорта «Юность», были начаты зимой текущего года. Вокзал распорядился закрыть губернатор Челябинской области Алексей Текслер, прислушавшийся к просьбам жителей, которые решали судьбу «Центрального» (быть или не быть ему в стенах «Юности») путем голосования на портале «Активный житель 74».