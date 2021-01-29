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В Челябинске стартуют работы по полному закрытию автовокзала «Центральный»

В Челябинске начинают работу по прекращению деятельности автовокзала «Центральный», расположенного в здании Дворца спорта «Юность». Вокзал закрывается по распоряжению губернатора Алексея Текслера, прислушавшегося к просьбам жителей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе миндортранса, с первого февраля треть от всех рейсов автовокзала перестанет отправляться с «Центрального».

На «Южные ворота» перенесут 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений. С этого автовокзала с февраля челябинцы будут отправляться в Бреды, Варну, Карталы, Кизильское, Кочердык, Куртамыш, Курган, Магнитогорск, Пласт, Октябрьское, Троицк, Целинное, Чесму, Шадринск, Южноуральск.

Полный список всех перенесенных рейсов доступен на сайте миндортранса, а также на сервисе av74.ru.

Напомним, автовокзал «Центральный» находится во Дворце спорта «Юность» с июля 2011 года. В конце июля 2011 года городские власти (на тот момент главой города был Сергей Давыдов) провели «вокзальную революцию». Были закрыты автовокзалы «Южный» (располагался у железнодорожного вокзала, ТК «Синегорье») и «Северный» (Кыштымская, 30). Вместо них открыли вокзалы во Дворце спорта «Юность» и у областной больницы.

В ноябре 2020 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о закрытии автовокзала «Центральный». Решение было принято, прежде всего, исходя из результатов голосования, проведенного на портале «Активный житель 74». «За» перенос автовокзала проголосовало 73,31% южноуральцев.

Планировалось, что автовокзал у ДС «Юность» является остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и семь международных маршрутов. Он окончательно перестанет функционировать в феврале 2021 года. Транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».