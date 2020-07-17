Архив Челябинской области создал картотеку эвакуированных в регион в Великую Отечественную войну

Архивная служба Челябинской области представила электронный ресурс «Эвакуированные на территорию Челябинской области в годы Великой Отечественной войны», созданный к 75-летию Победы.

Работа по выявлению документов об эвакуации началась по инициативе Государственного комитета по делам архивов региона ещё в 2018 году. В работе задействованы государственный и муниципальные архивы региона, где хранятся сведения об эвакуированных в область гражданах, промышленных предприятиях, культурных и научных учреждениях. Наибольший объём документов об эвакуации хранится в Областном архиве – в этом году учреждение получит дополнительные средства из бюджета.

«Востребованность данной информации очень высока, так как ежегодно в архив поступает большое количество запросов об эвакуации, целью которых является как необходимость подтверждения оснований для получения социальных льгот (например, подтверждение статуса «Житель блокадного Ленинграда»), так и желание получить информацию о себе, узнать о судьбе своих родственников», – отмечает первый заместитель директора Областного архива Светлана Ардашова.

В настоящее время сведения об эвакуированных, хранящиеся в муниципальных архивах, размещены на Портале «Вспомним всех поимённо», а сведения Областного архива находятся на официальном сайте archive74.ru . В дальнейшем планируется создать объединённую базу данных.