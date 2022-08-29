Августовское совещание педагогов дало старт новому учебному году

В Еткульском районе (Челябинская область) состоялась августовская конференция педагогических работников. На ней подвели итоги прошлого учебного года и наметили планы на новый 2022-2023 год.

Для участия в педагогической конференции в районный центр прибыли делегации от всех образовательных учреждений района. Ежегодно перед началом учебного года все педагоги Еткульского района встречаются на августовском совещании. Ярким началом мероприятия стали выступления воспитанников Еткульских детских садов «Одуванчик» и «Березка».

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Глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков поздравил руководителей образовательных организаций, воспитателей, учителей с началом нового учебного года и в своём докладе представил информацию об экономическом развитии района, рассказал о достижениях и направлениях работы в области образования, инфраструктуры, спорта и других сферах.

О ключевых стратегиях развития образования в Еткульском муниципальном районе рассказала начальник управления образования администрации Еткульского района Лариса Уварина.

Своим опытом работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста поделилась воспитатель МКДОУ «Каратабанский детский сад «Солнышко» Анна Голишева.

Учитель биологии МДОУ «Еткульская СОШ» Алёна Бальцер провела с коллегами мастер-класс «Педагогическая шкатулка «И повторится всё, как встарь».

Как научить ребенка готовить правильно и четко рассказала во время мастер-класса учитель-логопед МБДОУ «Еткульский д/с «Золотой ключик» Кристина Коваленко. Педагоги познакомились с авторским материалом «Логотанец. Танцуем легко – говорим правильно».

Своими наработками во время творческой презентация «Я в классном тренде» поделилась учитель начальных классов МБОУ «Коелгинская СОШ» Оксана Бобылева.

Сотрудники МБУ ДО «Еткульский РДДТ» во время видеопрезентации рассказали об опыте реализации грантового проекта «Связь поколений».

В церемонии награждения приняли участие глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков, начальник управления образования Лариса Уварина, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Еткульского муниципального района Вера Иванчикова и председатель районной организации профсоюза работников народного образования Еткульского муниципального района Светлана Гричиненко.

Громкими аплодисментами участники конференции поприветствовали молодое поколение педагогов. Полина Алимпиева, Елена Воробьева, Татьяна Гузиенко, Екатерина Леонова, Юлия Мерк, Дарья Рапай, Николай Титов пополнили ряды специалистов образования Еткульского района. Также были отмечены земские учителя–педагоги, приехавшие в район для работы в организациях района – Татьяна Микрюкова, Вероника Цыс, Алексей Спицын. Слово для напутствия было предоставлено Юрию Корабельникову. Юрий Владимирович посвятил системе образования Еткульского района 44 года, в должности директора Селезянской средней школы он проработал 25 лет

Всем участникам были вручены памятные подарки, атмосфера праздника царила в зале.

После завершения конференции состоялась совещание и виртуальная экскурсия руководителей образовательных организаций по Еткульской средней школе.