Автомобилисты Златоуста жалуются на пробки, власти просят набраться терпения

Автомобилисты Златоуста (Челябинская область) стали жаловаться на пробки при движении по улице Генераторной. Причин возникновения заторов две: снос аварийного дома на Чернышевского и яма на улице Кирова, 1, которую, по заявлению общественников, не могут засыпать больше года.

Поделиться

Представители общественной организации «Гражданский патруль», оказавшись на месте транспортного коллапса, убедились, что водители действительно не могут нормально перемещаться на том участке. Улица Генераторная, на которой ранее было одностороннее движение и куда вынужденно сворачивают водители (с двух сторон), не справляется с существующим транспортным потоком.

«На узкой улице поток машин увеличился из-за строительных работ на соседней улице Чернышевского, где сносят аварийный дом. С другой стороны, на улице Кирова, проехать нельзя уже больше года. Там размыло канализационный коллектор. Прошел год, а яма на месте порыва только расширяется. Никто ничего не делает больше года. Генераторная улица узкая: если по ней поедет автобус, то на отдельных участках водители не смогут разъехаться», - отмечают в «Гражданском патруле».

Общественники обратились в прокуратуру Златоуста с просьбой обязать городскую администрацию привести в порядок улицу Кирова. Активисты обвиняют власти в бездействии.

В пресс-службе администрации города агентству «Урал-пресс-информ» сообщили следующее:

«На Генераторной сносится дом. Это не сарай для хранения картошки, а многоквартирное кирпичное здание. Соответственно, на его снос требуется длительное время. Поэтому такие трудности и возникли. Еще был проезд через Кирова, 1, но, к сожалению, он тоже блокирован: там находится коллектор в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время проект по реконструкции всего коллектора протяженностью 800 метров проходит госэкспертизу, примерная стоимость работ - 90 миллионов рублей. Без заключения государственной экспертизы реконструкцию начинать нельзя», - пояснили в мэрии Златоуста.

Поэтому автомобилистам придется набраться терпения и ждать перемен к лучшему.