Автор экономического бестселлера Нассим Талеб станет хедлайнером глобального онлайн-форума

Трансляция цифрового аналога Synergy Global Forum — Synergy Online Forum пройдет 17–18 апреля. Основными темами мероприятия станут глобальное изменение мира, новые возможности для разных отраслей бизнеса, а также трансформация жизни и поведения людей. Ожидается, что онлайн-форум соберет порядка 100 тысяч участников со всей России и стран СНГ.

Всего на форуме в течение двух дней на десяти онлайн-сценах выступят более 200 экспертов, лидеров рынка, собственников и топ-менеджеров таких компаний, как «Мегафон», Okko, Hoff, «Росинтер Ресторантс Холдинг», goods.ru, Rambler&Co, AZIMUT Hotels, «ТехноНИКОЛЬ», «Утконос», «Битрикс», HeadHunter, Henderson и многих других. Хедлайнером выступит знаменитый эксперт, философ, автор экономического бестселлера и теории «черных лебедей» Нассим Талеб.

Нассим Талеб расскажет о влиянии непредсказуемых событий на глобальные мировые процессы. Ситуация, которая на сегодня развернулась в мире, дает нам основание задуматься над тем, каким этот мир станет после выхода из кризиса и завершения пандемии. Автор теории утверждает, что, несмотря на то, что есть вещи, которые невозможно предсказать, мы можем выстроить системы, которые позволят нам защитить себя.

«В своем бестселлере я объяснил, что «черные лебеди» непредсказуемы и, вместо того чтобы пытаться сфокусировать свое внимание на том, чтобы предсказать «черного лебедя», гораздо лучше было бы попробовать защитить себя. С момента возникновения моей теории прошло много лет, но люди так и не поняли суть этого феномена. Не стоит концентрироваться на каких-то экстремальных событиях! Вместо этого нужно строить то, что позволит преодолевать эти события, а не противостоять им», — отмечает Нассим Талеб.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», программа форума предусматривает ряд панельных сессий, объединенных общей темой «Наш новый мир», по антикризисному управлению и экспертной аналитике в таких сегментах, как малый и средний бизнес, e-commerce, ресторанный бизнес, ритейл, индустрия развлечений, логистика, девелопмент, производство и медицина. Всего планируется десять параллельных сцен в рамках двухдневной прямой трансляции. Онлайн-формат позволит слушателям выбирать наиболее полезную информацию, подключаясь именно к тем темам и выступлениям, которые для них актуальны.

«Когда пандемия закончится, мир прежним не станет. Нас ждут глобальные изменения в мировой экономике, бизнесе, международных отношениях, социальной сфере и медицине. Мы переводим наш Synergy Global Forum в онлайн, чтобы поддержать представителей различных сегментов российского бизнеса, которые оказались под ударом, и с помощью экспертов и первых лиц российских компаний показать, что из любой ситуации можно найти выход», — комментирует исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.