Бастрыкин поручил проверить следователей СК Челябинска

В Челябинске проверят следователей СК, которые допустили волокиту с принятием процессуального решения по заявлению матери 12-летнего школьника, получившего травму спины на психологическом тренинге. Такое поручение руководителю СК по Челябинской области Степану Шульге дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Челябинской области оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения травм 12-летним школьником, причинивших тяжкий вред его здоровью при прохождении психологического тренинга», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Такое поручение Бастрыкин дал после критики федеральных журналистов хода процессуальной проверки. 12-летний школьник шел по канатной дороге и упал на спину с высоты полутора метров. Медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Мама мальчика рассказала, что материалы проверки пересылаются между ведомствами. В то время как за травму, полученную ее ребенком, по ее словам, должны ответить организаторы тренинга.

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления изучить все доводы, озвученные в СМИ, а также проверить подчиненных сотрудников, которые допустили волокиту в вопросе принятия процессуального решения по заявлению матери ребенка», - говорится на сайте СК РФ.

Напомним, в четверг, первого апреля, старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков сообщил о возбуждении уголовного дела по факту травмирования школьника (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления СУ СКР региона Константин Мирошниченко.