В Челябинске школьник повредил спину на психологическом тренинге

В Челябинске 12-летний школьник получил тяжкий вред здоровью на психологическом тренинге. Следователи СК возбудили уголовное дело.

«По данным следствия, на занятиях в организации по психологическому тренингу, организованных в городе Челябинск при падении на пол школьник получил травму спины, образующую тяжкий вред здоровью», - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По факту получения травмы спины ребенком, в СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим причинении тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления СУ СКР региона.