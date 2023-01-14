Батарейки, монеты и скрепки извлек из детей врач из Магнитогорска

Детский врач-эндоскопист Центра охраны материнства и детства Магнитогорска (Челябинская область) Владимир Суворкин за минувший год извлек из желудков детей 11 монет, три батарейки и скрепку.

«Чаще всего инородные тела в бронхах встречаются у детей до трех лет. Дети старшего возраста уже способны выдохнуть предмет. Но в прошлом году из трех пациентов с инородными телами в бронхах было два ребенка-школьника восьми и десяти лет. Из бронхов мы достали степлер-кнопку, фишку и английскую булавку», - сообщили в центре охраны материнства и детства Магнитогорска.

Последний в 2022 году пациент с инородными телами поступил в больницу 27 декабря, Владимир Суворкин из желудка ребенка три плоские батарейки. По словам доктора, это особо опасные инородные тела для детского организма.

«Активные батарейки срабатывают в пищеводе ребенка, «плюс» взаимодействует с «минусом», стенки пищевода «схлопываются», иногда вызывая перфорацию тканей. Также опасно попадание в желудочно-кишечный тракт магнитов, которые тоже «склеивают» ткани», - говорит Владимир Суворкин.

Медики обращаются к родителям - убирайте агрессивные химические жидкости и мелкие предметы подальше от детей. Малыши пробуют «на зуб» все, что попадает в руки. Кстати, в качестве наглядного примера для коллег и назидания родителям находки, извлеченные из своих пациентов, доктор хранит в музейной коллекции эндоскопического отделения.