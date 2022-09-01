Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские

В Магнитогорске (Челябинская область) поимка обезьянки, бегавшей по городу вчера, 31-го августа, благополучно завершилась в тот же день, о чем сообщает телеграм-канал «Полиция Южного Урала».

Как оказалось, шуструю мартышку, за передвижением которой следил весь город, зовут Цезарь.

«Бдительные жители Ленинского района Магнитогорска увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря и тот к нему сразу спустился», - рассказали в полиции.

Стражи порядка благодарят всех горожан за активную помощь в поиске и поимке беглеца