Беременным разрешили прививаться от ковида

Беременным женщинам разрешили ставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинироваться они смогут препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

«Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных, - доложил Михаил Мурашко. - Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».

На предыдущем совещании глава минздрава отмечал, что среди беременных выявляются заболевшие коронавирусной инфекцией. Отмечаются и тяжелые случаи заболевания.