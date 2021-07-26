Без масок не пускать: Котова потребовала выставить в торговых комплексах охранников

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок в торговых комплексах. Она настаивает на том, чтобы везде на входе выставили охранников, которые не пускали бы в магазины посетителей без средств индивидуальной защиты.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова заявила сегодня, 26 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«В магазинах не соблюдается масочный режим. Я сама проехала по многим. Только в «Горках» не пускают посетителей без масок. В других это требование не соблюдается. Просьба вернуться к строгой проверке соблюдения этого требования и выставить охрану, которая не будет пускать челябинцев без масок. Число заболевших растет, а разъяснительная работа не дает своего результата», - сказала Наталья Котова.

Замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов отчитался о том, что в Челябинске за неделю на соблюдение масочного режима было проверено порядка 300 предприятий.

«В отношении двух предприятий приостановлена деятельность. В отношении одного на двое суток, в отношении второго на 30 дней», - отметил Постнов.

Также на аппаратном совещании была озвучена информация о проверках общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима.

«Было проверено 109 единиц техники. Девять водителей привлечены к административной ответственности», - сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Напомним, на сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.