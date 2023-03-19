Беженцы из Мариуполя встретились в Челябинске и поженились

Молодые люди из Мариуполя, познакомившиеся в пункте временного размещения (ПВР) Челябинска, поженились в субботу, 18 марта, в ЗАГСе Советского района города.

Глеб и Даша жили до последнего времени в Мариуполе и никогда не встречались. Трагедия этого города заставила их стать беженцами и уехать в Россию. И здесь они нашли свое счастье: впервые увидели друг друга в ПВР и влюбились.

Подарок в честь бракосочетания молодоженам передал и руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Заксобрании Челябинской области Василий Швецов. Историю влюбленных ему рассказал председатель благотворительного фонда «Теплый дом» Михаил Щапов, на протяжении восьми месяцев оказывающий адресную помощь беженцам.

«Я договорился с молодыми людьми о дальнейшем взаимодействии. Молодоженам предстоит обустраиваться на новом месте, решать много вопросов. Постараемся им в этом помочь. Верю, что наша Челябинская область станет для Глеба и Даши новой Родиной!», – сказал Василий Швецов.

Текст, фото: Пресс-служба регионального отделения СРЗП в Челябинской области