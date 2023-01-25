билайн: дома студенты ищут информацию в интернете, а в дороге и за городом развлекаются в сети

Молодежь студенческого возраста по-разному использует мобильный интернет дома, в дороге и за городом – следует из опроса*, результаты которого проанализировал билайн ко Дню студента. Если дома одной из самых популярных целей стал поиск информации в сети, то в дороге и особенно за городом преимущество у развлекательного контента.

Судя по результатам опроса, проведенного билайном среди своих клиентов, 76% молодых людей в возрасте 16–25 лет дома используют возможности мобильной сети для поиска различной информации. Столько же опрошенных с помощью интернета смотрят видео, сериалы и фильмы. Чуть меньше (75%) используют его для прослушивания музыки онлайн. Этими активностями молодёжь занимается чаще всего.

Мобильный интернет в транспорте клиентам 16–25 лет нужен в первую очередь для прослушивания музыки – об этом рассказали 88% опрошенных. А вот поиском информации в пути молодые люди интересуются уже не так сильно, как дома: это занятие стало лишь третьим по популярности – 52%. Также молодежь студенческого возраста активнее других респондентов смотрит в дороге видеоконтент.

Кроме того, по результатам опроса, за городом молодежь предпочитает использовать мобильный интернет для отдыха и развлечений. В то же время поиск информации и чтение новостей в мессенджерах не попадает в топ-3 целей использования интернета. Если в городе новости читают 68% опрошенных молодых людей, то за городом – только 48%. Респонденты более старшего возраста за городом ищут информацию в интернете и читают новости в мессенджерах активнее ребят студенческого возраста.

Молодежь, отправляясь за город, не выключает любимые аудиозаписи. 73% рассказали о том, что используют на природе возможности мобильного интернета прежде всего для прослушивания музыки онлайн. На втором месте по популярности – чтение ленты в социальных сетях (69%). Сотовая связь обеспечивает для многих возможность смотреть видеоконтент и за городом: вариант просмотра видео, сериалов и фильмов оказался на третьем месте – 57%.

«Студенты продолжают оставаться одними из самых активных потребителей цифрового контента. При этом мобильный интернет они используют не только для образовательных целей – поиска информации или скачивания многостраничных книг и методических пособий, но и для развлекательного контента, например, для прослушивания музыки в транспорте, просмотра фильмов или видеороликов онлайн и др. Последние – предполагают более требовательного отношения к качеству связи и скоростям, поэтому мы постоянно развиваем нашу сеть, чтобы она полностью удовлетворяла возрастающие потребности молодежи», – комментирует технический директор Центрального региона билайн Наиль Галеев.

* Исследование было проведено в ноябре-декабре 2022 г. в ряде городов РФ. Количество респондентов – 1 208 человек, абоненты билайн, владельцы смартфонов в возрасте 16-60 лет.