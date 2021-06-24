Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 работают круглосуточно на территории вокзальных комплексов Южно-Уральской железной дороги. Вакцинация проводится бесплатно для всех желающих первым и вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, прививочные пункты работают на железнодорожных вокзалах Челябинской области (Челябинск, Карталы), Оренбургской области (Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук), Курганской области (Курган, Шумиха). Вакцинацию от COVID-19 в данных медицинских пунктах прошли более 1,1 тысячи человек.

Для прохождения вакцинации в медпункте железнодорожного вокзала необходимо захватить с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в федеральный регистр вакцинированных, сопряженный с порталом госуслуг, после чего электронный прививочный сертификат формируется в автоматическом режиме.