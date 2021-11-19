19.11.2021
Жительнице Катав-Ивановска пригрозили уголовным делом, если не оформит кредит
19.11.2021
Магнитогорца, расстрелявшего подростков трамвае, отправили в колонию
19.11.2021
ВТБ запускает новый вклад «Выгодное начало»
19.11.2021
Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка
19.11.2021
Полицейские Челябинска задержали серийного автовора
19.11.2021
Полицейские Магнитогорска спасли мужчину, который замерзал в кювете
Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
17.11.2021
«Квартирный бум» в Челябинской области: 19 тысяч кредитов оформили южноуральцы на покупку жилья
11.11.2021
Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня
02.11.2021
За 9 месяцев года СберБанк выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021