Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка

С начала года челябинцы оформили в Сбербанке 157 тысяч кредитных карт – на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на территории Челябинской области насчитывается более 367 тысяч действующих кредитных карт Сбербанка.

Напомним, что в сентябре 2021 года Сбербанк запустил универсальную кредитную СберКарту. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам множество преимуществ.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, на покупки по новой кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Процентная ставка по картам единая – 17,9% годовых для покупок и снятия наличных. Сниженная ставка 9,8% годовых будет действовать при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, а также на все товары в маркетплейсе СберМегаМаркет. Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной – никаких комиссий за оформление и обслуживание не предусмотрено.

Карту можно оформить за одну минуту в приложении «СберБанк Онлайн» или в офисах по обслуживанию клиентов. Подробнее о кредитной СберКарте – на сайте банка.

«Кредитная карта от Сбера – это новый способ грамотно управлять финансами. Можно использовать грейс-период с максимальной пользой. Например, оплачивать текущие покупки кредиткой, а заработную плату вкладывать в надежные инструменты инвестирования и получать дополнительный доход. На некоторые категории товаров наши клиенты получают сниженную ставку, что делает СберКарту максимально выгодной и для тех, кто не использует беспроцентный период. При этом у нас нет скрытых платежей, все прозрачно – карта бесплатная, а ставка по кредиту зафиксирована в договоре», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Более подробную информацию можно найти на сайте Сбербанка.