Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности

В Челябинской области 311 влюбленных пар планируют сыграть свадьбы в один из самых светлых праздников – День семьи, любви и верности, который отмечается в России восьмого июля и в этом году придется на пятницу.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС региона, в том числе в Челябинске пожениться восьмого июля мечтают 115 пар, в Магнитогорске – 47.

В госкомитете рассказали, что самым популярным Днем семьи, любви и верности для молодоженов Южного Урала стало восьмое июля 2017-го года, когда законным браком сочетались 439 пар.

В прошлом году в День Петра и Февронии (это народное название праздника) в Челябинской области поженились 152 пары, в 2020-м – 128. Таким образом, День семьи, любви и верности (впервые его отметили в нашей стране в 2008-м, объявленном в России Годом семьи) становится все более популярным среди женихов и невест региона, желающих создать свои семьи в эту особенную дату.

К слову, на пресс-конференции летом 2021-го года председатель госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих отмечала, что по числу сыгранных свадеб восьмое июля уже обогнало 14-е февраля, День святого Валентина.

Напомним, у Дня Петра и Февронии есть собственная памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается самым крепким супружеским парам восьмого июля, и очень нежный символ – ромашка (цветок, с давних времен считавшийся на Руси символом любви).

Что касается нынешнего года, то в настоящее время госкомитет проводит уникальное мероприятие, приуроченное к 105-летней годовщине со дня образования органов ЗАГС России, - уроки свадебного танца (их дают каждый четверг, с 18-ти до 20-ти часов). Последний урок состоится седьмого июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Напомним, школа свадебного танца открылась на площадке Государственного исторического музея Южного Урала, где женихов и невест учат танцевать вальс и танго (и не только).