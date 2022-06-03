В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца, которая поможет будущим молодоженам освоить вальс, танго и другие танцы, чтобы подготовиться к большому событию в личной жизни - свадьбе.

Музей, открыв двери в свое пространство, поддержал инициаторов в лице сотрудников госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, Союза женщин Челябинской области.

Организаторы встретились и дали напутствие проекту второго июня на Летней эстраде музея, на первом уроке школы свадебного танца. Директор музея Владимир Богдановский отметил, что музей активно включается в культурные и общественные проекты, это вызывает живой отклик горожан, как показала рекордно многолюдная Ночь музеев.

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Председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих, идейный вдохновитель проекта, так прокомментировала событие: «Танцы, которые мы запланировали и инициировали, - это возможность для молодых пар, которые подают заявление на регистрацию брака, подготовить свой свадебный номер. Каждая семья должна иметь свой семейный танец. Когда человек счастлив - он танцует».

«Союз женщин Челябинской области с удовольствием присоединяется к таким проектам, которые помогают еще раз подчеркнуть значимость семьи в жизни каждого человека, - сказала заместитель председателя Союза женщин Челябинской области, куратор проекта «Благополучная семья» Ирина Холодкова. - На наших уроках свадебного танца, которые пройдут 30 июня и седьмого июля, мы постараемся объединить движения классического и венского танца, чтобы он стал более живым и эмоциональным. Благодаря смене ритма шагов и поворотов будет создаваться ощущение, что партнеры парят в воздухе. Это и есть главная тема свадебного танца».

В качестве тренеров с будущими молодоженами будут работать преподаватели клуба исторического танца «Гаттака» и клуба аргентинского танго VidaMia.

Занятия будут проходить каждый четверг (по седьмое июля включительно) на летней эстраде областного краеведческого музея. Начало - в 18 часов, вход свободный.

Вопросы - по телефону (351) 263-17-76.