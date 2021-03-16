Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму

Более 68 тысяч южноуральцев вакцинировались против ковида, еще 38 тысяч поставили первый укол

В Челябинской области более 68 тысяч жителей вакцинировались против коронавирусной инфекции COVID-19 (поставили оба укола). Еще 38 тысяч южноуральцев поставили пока только первый компонент противоковидной вакцины.

«В Челябинской области более 106 тысяч жителей поставили первый компонент вакцины "Спутник V", из них более 68 тысяч человек уже завершили вакцинацию и вторым компонентом», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона.

Всего на данный момент в Челябинскую область поступило 115 тысяч 992 тысячи доз вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). Плюс в сентябре 2020 года была пилотная партия - 42 дозы. Вакцина приходит в регион в постоянном режиме.

В регионе работает более 115 пунктов вакцинирования в 63 больницах Челябинской области. Они охватывают всех жителей.

Все желающие могут в режиме онлайн записаться на вакцинацию через сайт госуслуги.

При этом в Челябинской области сохраняется устойчивый тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией – сокращается число выявляемых случаев ковида за сутки, уменьшается число госпитализированных, растет число выздоравливающих.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 54 тысячи 605 случаев заболевания COVID-19, в том числе за прошедшие сутки - 137 новых инфицированных. Выздоровели и выписаны из больниц более 47,3 тысячи южноуральцев. Продолжают лечение чуть менее пяти тысяч человек.

В регионе сохраняется высоким охват тестирования на ковид. В министерстве отметили, что по количеству проводимых ПЦР тестов Челябинская область входит в число регионов-лидеров. В области продолжается практика еженедельной бесплатной диагностики на ковид в торгово-развлекательных комплексах.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.