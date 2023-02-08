Более 70% предпринимателей готовы покупать отечественные товары по итогам опроса

По итогам проведённого * опроса среди B2B-клиентов онлайн-ритейлер Ситилинк выяснил, как изменился подход компаний к процессу закупок. Большинство респондентов готовы чаще выбирать товары для бизнеса отечественных брендов и выделять бюджет на закупку техники и электроники.

На вопрос о том, как поменялся подход компаний к корпоративным закупкам техники и товаров для офиса, большая часть (52%) отметили, что закупают только самое необходимое для бизнеса. Еще 45% отметили, что их подход к закупкам не поменялся, лишь 2% респондентов ответили, что прекратили закупки.

72% представителей бизнеса ответили положительно на вопрос о том, собираются ли компании чаще закупать для офиса электронику, расходные материалы, мебель и другие товары российских брендов. Похожее исследование эксперты онлайн-ритейлера провели летом 2022 года, где на аналогичный вопрос дали утвердительный ответ только половина респондентов.

«Ситилинк уже давно наблюдает за растущим трендом на отечественные товары. Большим спросом пользуются, например, российские операционные системы. Так продажи отечественных ОС во втором полугодии 2022 в штуках в B2B-сегменте выросли в 4 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года, – комментирует директор управления корпоративных продаж Ситилинка Евгения Муравьева. – Нашим производителям нужно встраиваться в этот спрос на «свое» - эти перемены уже начали изменять расстановку сил на рынке техники и электроники».

Не экономят на закупках для бизнеса 47% респондентов, 24% – экономят на технике и электронике, а 16% – на мебели. При этом готовы выделять бюджет на закупку техники 59%, на канцтовары – 10% и всего 3% – на мебель.

При планировании закупок ключевым фактором в выборе поставщика является минимальная цена на товар (35%), не менее важным критерием является возможность приобрести все необходимые товары в одном месте (31%). Наличие выгодных акций оказалось важным для 24% участников опроса.

В опросе приняли участие представители бизнеса из более чем 59 регионов России из сфер торговли, IT, производства, услуг, медицины и других.

Что покупали корпоративные клиенты в прошлом году

По данным Ситилинка, в 2022 году среди корпоративных клиентов традиционно наибольшей популярностью пользовались «целевые» категории – цифровая техника и электроника. Кроме того, рост продаж год к году в штуках наблюдается в категориях электроинструментов (+25%), умного дома (розетки выросли на 17%, умные лампы +30%, фурнитура – рост в 2 раза), морозильного оборудования (продажи морозильных камер выросли +33%, морозильных ларей – в 1,5 раза). Кроме того, отмечается рост спроса на канцелярию: изделия из бумаги для офиса (+42%) и пишущие принадлежности (37%).

*Опросы проводились среди B2B-клиентов в личном кабинете Ситилинка. В опросе приняло участие почти 1500 представителей российских компаний.