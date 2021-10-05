Более 70 тысяч южноуральцев отмечают сегодня профессиональный праздник – День учителя

Сегодня, пятого октября отмечается Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.

«В Челябинской области трудится более 70 тысяч человек педагогических работников. Это педагоги всех уровней образования: от садика до вуза. В чистом виде учителей в регионе -22 тысячи», - рассказали в минобрнауки региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех работников образования региона с Днем учителя. «Это особый праздник, который отмечают, помнят и любят во многих семьях. Трудно переоценить значение личности Учителя в жизни каждого из нас. От педагогов и наставников, их профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь будущего поколения, завтрашний день нашей страны, - говорится в поздравлении. - Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете своих воспитанников не только разным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности».

Губернатор поблагодарил учителей за неравнодушие, терпение и верность выбранному делу, за мудрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу. Алексей Текслер пожелал всем педагогам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, успехов в работе и жизненного благополучия.

В Челябинской области трудится много педагогов от 50 и старше. При этом в профессию стали активно приходить и молодые. Даже открываются в школах педагогические классы.

«Есть педагоги, которые не уходят из профессии, потому что предмет, который они преподают, только они могут так донести. Например, историю мировой художественной культуры, культурологию, этику, - рассказали в минобрнауки. - Есть много примеров, когда учитель в 78 лет прекрасно справляется с классом и дети с интересом слушают мудрого педагога в интеллигентном возрасте».

Ежегодно школы пополняются и молодыми кадрами. «Самые молодые педагоги - те, кто приходит прямо со студенческой скамьи. Им по 21-22 года. Такие ребята устраиваются на работу в школу каждый год, - отметили в министерстве и подчеркнули. - И сегодня важно создать условия, чтобы эти молодые педагоги потом остались в школе. Здесь немаловажную роль играет атмосфера в коллективе».

В регионе стали готовить педагогические кадры уже со школьной скамьи. «Сегодня состоялась "классная встреча" с учащимися профильных педагогических классов. В регионе будут растить новую смену педагогам. Ребята абсолютно замотивированы и готовы к диалогу о профессии, хотят привнести в нее что-то новое», - поделились в министерстве.

Напомним, Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю – пятого октября. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября.