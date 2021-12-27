Более двух десятков домов в центре Челябинска украсит архитектурная подсветка

В Челябинске начали монтировать и подключать архитектурную подсветку на домах по проспекту Ленина. Всего на главной улице областного центра сиять в ночи будет 23 здания.

Как сообщил сегодня, 27-го декабря, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, работа ведется в несколько этапов. В настоящее время подключено уже пять домов

«Сейчас смонтирован верхний контур, будут еще нижний или центральный, в зависимости от проекта. Это очень кропотливая работа, которой предшествовали согласование с собственниками, 3D-моделирование. Внимательно просчитывали, чтобы подсветка не мешала людям, которые проживают в этих домах. Полностью все запланированные нами 23 дома будут оформлены до конца апреля 2022-го года», - сообщил Александр Астахов.

Поделиться

В настоящий момент первый этап монтажа и тестовое включение проведено на домах по следующим адресам: проспект Ленина, 64 и 77, улица Энгельса, 28 и 65, улица Володарского, 32. До конца текущей недели красиво засветится в ночи и дом №71-А по проспекту Ленина.

«Я прошу собственников рассмотреть возможность оформления домов и зданий аналогичной подсветкой. Управлением архитектуры разработана концепция, специалисты помогут быстро и грамотно все оформить. Если мы все вместе будем заниматься этой работой, наш город станет еще красивее», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Главный архитектор города Павел Крутолапов подчеркнул, что всем заинтересованным собственникам зданий будет оказана всесторонняя помощь в оформлении и консультировании по любым вопросам, связанным с архитектурно-художественной подсветкой.

В ближайшее время подробная информация будет размещена на сайтах управления архитектуры и администрации Челябинска.