Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид

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Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид

Более полутысячи жителей Челябинской области в минувшие выходные сдали бесплатно тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах.

Напомним, начиная с новогодних каникул в регионе любой житель региона может бесплатно пройти тестирование методом ПЦР на коронавирусную инфекцию. Обследуют только тех, у кого не было никаких признаков инфекционных заболеваний.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в минувшие выходные, 13 и 14 марта, было сделано 512 тестов на 16 пунктах в торговых комплексах региона.

В начале акции ПЦР-диагностику в торговых центрах проходили по две тысячи жителей региона, потом – по полторы. Последние пять недель, по выходным, отмечается постепенное снижение желающих обследоваться на коронавирус – 1251, потом 1061, затем 617 и на прошлых выходных – чуть более полутысячи.

Проведение тестирования помогает выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции среди жителей Южного Урала.

Всего с начала пандемии в регионе проведено более 1,7 миллиона исследований методами ИФА и ПЦР на коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 14 марта – семь тысяч 235 тестов, 13 марта – девять тысяч 799 тестов.

По состоянию на 15 марта в Челябинской области выявлено 54 тысячи 468 инфицированных COVID-19. С ковидом справились более 47,2 тысячи южноуральцев. Продолжает лечение от коронавирусной инфекции чуть более пяти тысяч жителей области.