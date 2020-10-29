Больницы Челябинской области в разы увеличили потребление кислорода, готовится резерв

Больницы Челябинской области увеличивают объемы потребления медицинского кислорода для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Пока больницы не испытывают недостатка кислорода. Но власти уже предпринимают меры для наращивания его производства и по обеспечению запаса на зиму.

«Ситуация на самом деле достаточно напряженная. У нас количество потребляемого медицинскими организациями кислорода выросло в разы», - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 28 октября.

На сегодняшний день пока удается полностью покрывать потребность медицинских организаций в кислороде. «Сегодня ситуация контролируемая, Работа ведется и сегодня на базах кислород есть. Плюс мы еще докупаем в больницы кислородные концентраторы для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся в кислороде пациентов», - отметила Ирина Альфредовна. Более мощные дополнительные газификаторы поставлены в третью областную больницу и в больницу Копейска.

«Мы уже смотрим в сторону того, что эта динамика нарастает, и нам необходимы дополнительные мощности, поставщики кислорода, и они у нас сегодня тоже есть», - уточнила первый замглавы региона. Для обеспечения потребностей в медицинском кислороде задействованы мощности ММК. Ведутся переговоры с Ашинским металлургическим заводом и с «Мечелом», которые производят технический кислород.

«Мы сейчас предпринимаем меры для увеличения производства кислорода для того, чтобы создать еще и резерв кислорода, который бы у нас был. С учетом того, что сейчас зима, есть трудности доставки, особенно в горнозаводскую зону по трассам», - уточнила Ирина Гехт.