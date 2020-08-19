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Большие успехи, серьезные результаты: племрепродукторы «Рависа» отмечают 15-летний юбилей

Общество
Сегодня, 10:51
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Племенные репродукторы агрохолдинга «Равис» (Челябинская область) - отделения «Еткульское» и «Песчаное» - за полтора десятилетия с момента создания добились больших успехов в своей деятельности.

Как отмечают на предприятии, за это время подразделениями «Рависа» была проделана огромная работа по становлению и укреплению позиций в племенном деле.

В «Еткульском» реконструировали убойно-перерабатывающий цех, заменили устаревшее оборудование в цехе инкубации. Были также заменены системы кормления, обогрева, вентиляции и освещения в цехе птицеводства. В настоящее время обновляется оборудование кормоцеха, запущена в работу мембранная установка водоподготовки мощностью более десяти кубометров в час.

В отделении «Песчаное», благодаря активным инвестициям головного предприятия, произведена полная реконструкция.

Как рассказала заместитель директора по производству по племенной работе Елена Коновалова, за 15 лет была освоена технология содержания высокопродуктивной птицы трех кроссов. С отечественного кросса «Смена» предприятие перешло на кросс «ISA Hubbard F-15», что позволило получить требуемое количество племенного материала высокого качества на уже имеющихся площадях. Достойные результаты работы не раз отмечались специалистами компании «Балт-Иза».

Сейчас в деятельности репродукторов - новый этап. Осуществлен безостановочный переход на современный и перспективный кросс «ROSS-308» - продукт компании «Авиаген», являющейся мировым лидером в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы.

По словам Елены Коноваловой, знакомство с новым кроссом оказалось знаковым для предприятия. Благодаря опыту коллективов племенных репродукторов, грамотным действиям всех специалистов, уже с первой партии было получено свыше 140 цыплят на несушку.

Результат - вхождение в престижный «Клуб-140» (основан компанией «Авиаген» в Шотландии для оценки результатов работы племенных родительских стад, получил широкое распространение по миру, c 2013-го года активно работает в России) и получение «Золотого сертификата».

Воодушевившись первыми результатами, еткульчане решили побороться за «Платину», чего успешно добились за первые пять партий. В компании «Равис» надеются, что в скором времени такого же успеха сможет добиться и отделение «Песчаное».

Высокие достижения племенным репродукторам агрохолдинга, - это результат огромной работы ветеринарных врачей, технологов, инженеров и рабочих в раскрытии генетического потенциала кросса.

«Коллективы работают дружно и слаженно, сотрудники постоянно повышают свои квалификацию и мастерство. Активно используется практика получения высшего образования без отрыва от производства», - отмечают в «Рависе».

Так, управляющий отделением «Песчаное» Денис Коновалов успешно защитил диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук в Оренбурге. Темой его исследования стала «Продуктивность ремонтного молодняка и кур-несушек родительского стада при использовании в рационе пробиотиков».

Руководство агрохолдинга «Равис» поздравляет коллективы племенных репродукторов с 15-летием и желает им дальнейшего роста, достижения высоких результатов и процветания.

 

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Теги
Равис
Андрей Косилов
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