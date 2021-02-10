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Андрею Косилову назначили два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшими

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Андрею Косилову назначили два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшими

В среду, 10 февраля, в Аргаяшском суде вынесли приговор бывшему вице-губернатору Андрею Косилову, который устроил аварию с тяжело пострадавшими. Гендиректору «Рависа» назначили два года ограничения свободы.

Суд установил, что 28 июля 2019 года Косилов, находясь за рулем автомобиля Lexus GX400, ехал в направлении от Карабаша в сторону села Байрамгулово. В месте, где обгон запрещен, бывший вице-губернатор выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. В отечественной машине пострадали трое жителей Екатеринбурга.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и одному из пассажиров автомобиля Lada причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру вред здоровью средней тяжести», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Тяжелые травмы получила 20-летняя Анастасия Вяткина. Девушка долгое время пробыла в коме.

Андрея Косилова признали виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Помимо ограничения свободы суд лишил Косилова права управления транспортными средствами на два года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тысяч и одного миллиона рублей соответственно.