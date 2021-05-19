19.05.2021
В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
19.05.2021
В Челябинской области посевная преодолела экватор
19.05.2021
Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
19.05.2021
Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
19.05.2021
Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
19.05.2021
Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города
25.01.2021
Челябинские автомобилисты продолжают портить городские газоны
23.12.2020
Возле челябинской высотки запретили остановку машин
15.07.2020
Прокуратура требует, чтобы администрация Челябинска демонтировала незаконную парковку
02.07.2020
Челябинским автомобилистам запретили парковаться рядом с «педом»
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021