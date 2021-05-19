Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города

Более половины опрошенных жителей Челябинска поддержали предложение по организации платных парковок в центре города.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного министерством дорожного хозяйства и транспорта региона опроса, в котором приняли участие порядка двух тысяч человек. Возраст респондентов – от 18 до 45 лет.

В миндортрансе региона подчеркивают, организация парковочного пространства в Челябинске - важная часть реформы транспортной системы областного центра.

«В центре города-миллионника сосредоточено максимальное количество точек притяжения горожан, и, не удивительно, что проблема с парковкой возникают у 60% опрошенных», - констатируют в ведомстве.

Подавляющее большинство респондентов – 92% - высказалось за упорядочивание парковок. Порядка 85% опрошенных отмечают, что плохо припаркованные автомобили мешают при движении по улицам города.

«Платной парковкой готово воспользоваться 65% горожан», - озвучили результаты опроса в миндортрансе. При чем 30% опрошенных считает, что бесплатное время парковки должно составлять 15-20 минут, а 29% респондентов выбрали 30 минут.

Почти две трети проголосовавших – 61% - поддерживают введение льготы для инвалидов – бесплатную парковку.

Результаты опроса будут учтены при доработке комплексной схемы организации дорожного движения в Челябинской аломерации. Вполне вероятно, что в центре Челябинска появятся несколько платных парковок. Все подробности власти озвучат позднее.