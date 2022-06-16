Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

Вопрос о том, должна ли современная школа заниматься воспитанием детей остается одним из самых дискуссионных в современном обществе, подняли социологи РАНХиСГ. Большинство челябинцев ответили, что должна.

Челябинский филиал РАНХиГС в рамках инициативного исследовательского проекта изучил мнение родителей по этому вопросу. Исследование было проведено в рамках изучения особенностей восприятия современными родителями качества образовательной среды, поскольку родители (законные представители) – участники образовательных отношений и понимание того, как они воспринимают ее состояние, помогает получить возможность не только повышать уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг, но и целенаправленно сокращать риски и использовать возможности, связанные с достижением целей современной школы.

Вот топ-3 этого рейтинга: любовь к знаниям и обучению (57,7%), ответственность (53,7), умение понимать последствия своих слов, решений, поступков и отвечать за них, самоорганизация, грамотное планирование и организацию своих действий (28,7%).

Интересны и полученные корреляционные зависимости. Так, например, родители-женщины чаще ратуют за воспитание таких качеств как любовь к знаниям, а также – за самоорганизацию. Мужчины чаще говорят о том, что школа должна воспитать в ребёнке милосердие и сострадание, желание помогать людям.