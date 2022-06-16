16.06.2022
В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее
16.06.2022
Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны
16.06.2022
Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
16.06.2022
Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе
16.06.2022
Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям
16.06.2022
Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт
Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям
10.06.2022
В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности
09.06.2022
Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
06.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022