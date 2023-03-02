Большому и серьезно больному добряку Мишутке из Коркино снова нужна помощь

Четвероногому добряку и настоящему красавчику Мишутке, который до недавнего времени скитался по улицам города Коркино (Челябинская область) и, к счастью для себя, попал в добрые руки местной жительницы по имени Светлана, очень нужна помощь.

У похожего на медвежонка - отсюда и имя, которое ему дала спасительница, - бездомного пса обнаружили редкий вид рака.

Мишутка не унывает и не теряет надежды. У него хороший аппетит, он с удовольствием проводит время на свежем воздухе - во дворе Светланы, однако, даже не зная о серьезном диагнозе четвероногого, чувствуешь к нему острую жалость: Мишутка потерял свой густой мех, облысел.

Как уже рассказывало агентство «Урал-пресс-информ», Светлана забрала большого и очень ласкового пса с улицы поздней осенью прошлого года. Мишутка был истощенным и вдобавок плешивым, а ведь ему всего четыре-пять лет – самый расцвет. Вероятно, именно по причине болезни прежние хозяева и выбросили его на улицу – собака, которую нужно лечить, им оказалась не нужна.

Обследование показало: проплешины по всему телу – следствие генетического заболевания, зовется которое алопеция Х.

Это было еще полбеды. Проведенное в ветклинике УЗИ показало, что у Мишутки вся сезеленка в опухолях. Ее удалили. Однако на этом несчастья не закончились.

«После удаления селезенки пришла ужасная гистология. У Мишутки выявили очень редко встречающуюся онкологию. Записаны на консультацию к ветеринару на десятое марта. Придется делать рентген в нескольких проекциях, досдавать кровь и пересматривать подробно печень и почки», - рассказала Светлана на своей странице в ВКонтакте.

Жительница Коркино верит, что у Мишутки есть шанс. Он еще поживет. Онкология – вещь непредсказуемая. Впереди у четвероногого добряка еще может быть несколько лет счастливой жизни. Просто ему снова нужно помочь. А пока пес радуется окружающему миру, с аппетитом – по три раза в день – кушает. И так может быть и дальше.

В одиночку Светлана лечение Мишутки не потянет. Во-первых, он у нее не один, во-вторых, цены на услуги в ветклиниках – космос. Помочь этому очень и очень славному, но уже так настрадавшемуся за свою недолгую собачью жизнь добряку можно только всем вместе.

Всю подробную информацию о диагнозе Мишутки и о том, как можно помочь Светлане его выходить, можно узнать в этом посте.

Нужно дать коркинскому медвежонку шанс. Ведь неслучайно его заметила, забрав к себе, Светлана – в противном случае, никому не нужный и никому не интересный пес просто сгинул бы, как и многие другие бездомные животные. Голод, холод, отсутствие лечения быстро сделали бы свое дело, тем более что Мишутка облысел – зимние морозы он мог и не пережить. А проблемы с внутренними органами он, скорее всего, заработал как раз из-за того, что был – неизвестно сколько времени - бесприютным скитальцем. Ел что придется и когда придется, как и тысячи других несчастных четвероногих, которым не повезло стать домашними. И любимыми. А Мишутка теперь не один - и это самое главное.