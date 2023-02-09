Жительница Коркино спасает большого четвероногого добряка Мишутку с больной селезенкой

Жительница Коркино (Челябинская область) спасает бездомного пса - большого, доброго и очень красивого. Мишутка - так Светлана назвала своего подопечного - действительно, похож на медвежонка.

При хорошем питании дома у волонтера пес, увы, худеет. К сожалению, он оказался серьезно болен – нужна операция, и стоит она немало. В настоящее время неравнодушные коркинцы стараются помочь спасительнице Мишутки насобирать нужную сумму на удаление селезенки, последующее пребывание в стационаре, на обследование и лечение.

Собака появилась на улицах Коркино в прошлом году. Многие, кто видел Мишутку, восхищались его красотой и габаритами: пес очень большой. Страха при этом он не внушал: хорошая, ласковая, доверчивая собака. Кто его погладит, за тем и идет. Местные дворовые псы его не обижали, хоть и всегда на страже своей территории: на лай таких же, как он, бездомных собак Мишутка не обращал никакого внимания – интерес к нему терялся.

У Светланы он с поздней осени 2022-го. Его жительница Коркино забрала истощенным и лысеющим. Как оказалось, Мишутка в самом расцвете – ему четыре-пять лет. Волонтер думает, что его могли выбросить именно по причине болезни. Не каждому нужна собака, которую нужно лечить (увы).

«Стали обследоваться. Выяснили, что у него генетическое заболевание -алопеция Х: проплешины по всему телу. А на той неделе ему поплохело сильно, выяснили по УЗИ, что у него вся селезенка в опухолях. Нужно оперировать и удалять», - рассказала Светлана, отметив, что цены в ветклиниках кусаются, но деваться некуда: Мишутку нужно обязательно спасать. Спасать необходимо! Пес очень славный. На капельницах лежит себе тихонечко, терпит - понимает, что ему хотят помочь.

Неравнодушные земляки Светланы, жалеющие четвероногих, которым не повезло родиться домашними и любимыми, стараются помочь ей, чем могут – чтобы у Мишутки появился шанс на долгую и счастливую собачью жизнь. Жительница Коркино рада любой помощи. Вся информация о состоянии здоровья Мишутки, его диагнозе и о том, какое лечение ему предстоит, - здесь.