Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

Будущее недостроя на улице Братьев Кашириных в районе торгового центра в Челябинске остается туманным.

Такой вывод можно сделать исходя из официального ответа заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской на соответствующий запрос агентства «Урал-пресс-информ», решившего узнать о судьбе данного объекта незавершенного строительства после обращения в редакцию жителей, которым надоело смотреть на недостроенное здание.

Как отметила Надежда Рыльская, недострой на Братьев Кашириных возле торгового центра расположен на трех земельных участках, которые были предоставлены в аренду для строительства жилого дома повышенной этажности с офисными помещениями на первом этаже.

«По сведениям из Единого государственного реестра недвижимости на данные земельные участки наложен запрет на регистрационные действия. В соответствии с определением Арбитражного суда Челябинской области от 24.11. 2021 по делу №А76-111/2015 приобретателем прав в отношении вышеуказанных земельных участков признана публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Информация о принятии фондом обязательств застройщика многоквартирных жилых домов, в том числе права аренды на вышеуказанные земельные участки, в настоящее время в администрации Челябинска отсутствует. На основании указанного определения Арбитражного суда Челябинской области фонд вправе обратиться в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска за предоставлением земельных участков с целью завершения строительства объекта», - сообщила Надежда Рыльская.

Стоит отметить, что совсем не далеко от этого портящего своим видом облик Челябинска недостроя, располагаются замороженные «Ребра Дубровского», чья судьба также не определенна.