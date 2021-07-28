Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ

Многие годы высшие учебные заведения передавали своим ученикам не только знания, но и навыки, которые помогали выпускникам быть успешными при дальнейшем трудоустройстве. В этом процессе в советское время вузам помогали крупные производственные предприятия. Утраченный институт шефства привел к несоответствию полученного образования требованиям рынка.

В Южно-Уральском государственном университете возрождают практикоориентированный подход в обучении. Партнерство Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ с ведущими российскими и зарубежными компаниями позволяет студентам в процессе обучения подключиться к решению практических бизнес-задач, получить престижную работу после окончания университета и добиться быстрого роста профессиональной карьеры.

«На программах бакалавриата и магистратуры реализуется проектное обучение совместно с ведущими предприятиями региона. Среди наших партнеров – промышленные гиганты Челябинский металлургический завод, Челябинский трубопрокатный завод, крупнейшие банки «ВТБ-24», Сбербанк, «Альфа-банк», «Россельхозбанк»; лидер в области консалтинга и аудита компания «Авуар», органы государственного и муниципального управления, ответственные за экономическое развитие, – рассказывает директор ВШЭУ, доктор экономических наук, профессор Ирина Савельева.

Использование в учебном процессе современных информационных технологий позволяет расширить навыки будущей профессии не только на основе аналитики и обработки экономической информации, но и решать ситуационные задачи с помощью официальных и специализированных баз данных и информационных инструментов, что создает возможности для освоения студентами образовательных программ и одновременной подготовки к определенной профессиональной деятельности.

Обучение студентов ВШЭУ проходит в современных учебных лабораториях и центрах, где формируются необходимые будущим экономистам, эффективным менеджерам и госслужащим компетенции. Так, лаборатория «Учебный банк» представляет собой имитационную модель финансово-кредитного учреждения. Студенты учатся работать в специализированном программном продукте, работают с базами данных, счетами, кредитами и депозитами. Среди лабораторий ВШЭУ – «Финансовые технологии в бизнесе», «Бухгалтерский учет и анализ», «Государственное и муниципальное управление и экономика». В новом учебном году к открытию готовятся новые проекты: «Экономическая безопасность» (уникальный программный продукт по оценке рисков деятельности предприятия); «Таможенное дело»; «Бережливый офис» (в рамках нацпроекта «Бережливое производство»); а также коворкинг-центр «Бизнес-аналитика».

Практикоориентированнный подход, реализуемый уже много лет в Высшей школе экономики и управления привел к тому, что многие студенты находят работу по специальности еще до защиты диплома, а диплом выпускника ВШЭУ давно служит надежной гарантией качества знаний его обладателя.

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