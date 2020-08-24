Бывший вице-губернатор Николай Сандаков стал первокурсником Миссионерского института

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, осужденный за мошенничество и получение взятки и в июле этого года вышедший на свободу по УДО, поступил в Миссионерский институт Екатеринбурга, где будет изучать теологию православия.

Об радостном событии в своей жизни он написал на своей странице в Фэйсбук.

«Поступил. С достаточно высоким баллом. Не потому что такой умный, а потому что форма тестирования позволяла пользоваться источниками. Хотя какие источники могут быть полезны при тестировании, например, по русскому языку?» - задался вопросом экс-вице-губернатор (получается, он именно «такой умный»).

Николай Сандаков признался своим друзьям и подписчикам в социальной сети, что чуть было «не труханул» в последний момент.

«Придумал себе необходимость дополнительной подготовки и отсрочку поступления на год. Хорошо, что добрые люди убедили не смущаться и проходить вступительные испытания в этом году», - поделился бывший чиновник регионального правительства.

Тестирование Сандаков проходил дистанционно – в момент вступительных экзаменов он пребывал в Астрахани.

За поддержку бывший вице-губернатор особо благодарит супругу Ирину и «маму своей жены» Наталью Александровну, которую он не стал называть тещей, потому что, по его мнению, это «холодное» слово.

Не успел Николай Сандаков сам начать обучение, как уже пригласил на учебу в Миссионерском институте всех желающих, сообщив на странице в Фэйсбук, что с 24 августа по 12 сентября данная негосударственная образовательная организация будет проводить дополнительный набор абитуриентов.