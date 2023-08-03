05.08.2023
В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность» с детьми внутри
05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
05.08.2023
Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
04.08.2023
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
04.08.2023
На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
ЦАО «Евразия» впервые продает путевки выходного дня в сентябре в лагерь для взрослых!
Назад в детство - лагерь для взрослых от ЦАО «Евразия»(18+)
24.07.2023
ЦАО «Евразия» продает путевки на август в детский спортивно-оздоровительный лагерь «EURASIACAMP»
14.03.2023
Где переждать весеннюю оттепель, чтобы вернуться в чистый и сухой город?
27.11.2022
В ЦАО Евразия 10 декабря состоится фестиваль «Уральские валенки»
03.12.2021
«Евразия» приглашает южноуральцев на официальное открытие горнолыжного сезона
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023