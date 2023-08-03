ЦАО «Евразия» впервые продает путевки выходного дня в сентябре в лагерь для взрослых!

В выходные в ЦАО «Евразия» с 15 по 17 сентября и с 22 по 24 сентября будет организован лагерь для взрослых по адресу: город Куса, Центр активного отдыха «Евразия», ул. Олимпийская 75.

В программе лагеря 4 блока:

СПОРТИВНЫЙ:

*лонгборд

*ролики

*батут

*скалодром

ВОДНЫЙ:

* сплав по реке «Ай» на катамаранах и Sup-бордах

ТУРИСТИЧЕСКИЙ:

* поход в горы

* прогулка на фуникулере на вершину горы «Копанец» 610м

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ:

* дискотека “Dj Андрей Денисов”

* бар

* мангальная зона

* вечерний чилл у костра

* Corporate

Стоимость путевок- 7500 руб.

Трансфер г. Челябинск –г.Куса-г. Челябинск -1000 ₽

Трансфер г. Златоуст –г. Куса-г. Златоуст -500 ₽

В стоимость путевок входит:

• весь инвентарь + защита

• профессиональные и опытные инструктора

• проживание

• питание

• спортивный батут

Количество мест ограничено, запись по телефону 89227288288 ,либо обращаться по адресу: Челябинская обл. г. Куса, ул. Олимпийская, д. 75, стр. 1, эл. почта: mail@euroasia.su

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