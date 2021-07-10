Путин предложил отправить эвакуированных из Парижа детей на Черное море

Президент РФ Владимир Путин предложил отправить детей, эвакуированных из лагеря «Роднички» вблизи села Париж Нагайбакского района (Челябинская область) в связи с лесными пожарами, на Черное море.

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер по итогам беседы с главой государства.

«Я докладывал о ситуации президенту, и президент предложил дать возможность детям, которых мы эвакуировали из лагеря «Роднички» (они не завершили свою смену), продолжить отдых на юге, на Черном море», - рассказал губернатор Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, с большой долей вероятности юные южноуральцы продолжат летний отдых в Анапе, в лагере «Смена».

Напомним, на юге региона с восьмого июля бушуют лесные пожары. Чтобы не рисковать жизнью и здоровью детей, их экстренно вывезли из лагеря вместе с персоналом. Всего было эвакуировано 118 ребят и 22 работников.