10.07.2021
Путин предложил отправить эвакуированных из Парижа детей на Черное море
10.07.2021
В поселке Джабык не эвакуировали пожилого мужчину, он погиб
10.07.2021
В Челябинской области спасли щенка, который несколько дней просидел возле мертвой мамы-собаки
10.07.2021
Алексей Текслер назвал размер матпомощи пострадавшим от пожаров на юге региона
10.07.2021
Ситуация на юге региона улучшилась, угрозы людям и их жилью нет
10.07.2021
В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек
Путин предложил отправить эвакуированных из Парижа детей на Черное море
10.07.2021
Погорельцам, пострадавшим от пожаров на юге региона, помогут всем миром
10.07.2021
Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим
09.07.2021
В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона
09.07.2021
Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021