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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2021

В Челябинской области спасли щенка, который несколько дней просидел возле мертвой мамы-собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2021

Ситуация на юге региона улучшилась, угрозы людям и их жилью нет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2021

В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек
лесные пожары
эвакуация
Путин
лагерь
дети
Общество
10.07.2021 21:55

Путин предложил отправить эвакуированных из Парижа детей на Черное море

Президент РФ Владимир Путин предложил отправить детей, эвакуированных из лагеря «Роднички» вблизи села Париж Нагайбакского района (Челябинская область) в связи с лесными пожарами, на Черное море.

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер по итогам беседы с главой государства.

«Я докладывал о ситуации президенту, и президент предложил дать возможность детям, которых мы эвакуировали из лагеря «Роднички» (они не завершили свою смену), продолжить отдых на юге, на Черном море», - рассказал губернатор Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, с большой долей вероятности юные южноуральцы продолжат летний отдых в Анапе, в лагере «Смена».

Напомним, на юге региона с восьмого июля бушуют лесные пожары. Чтобы не рисковать жизнью и здоровью детей, их экстренно вывезли из лагеря вместе с персоналом. Всего было эвакуировано 118 ребят и 22 работников.

лесные пожары
эвакуация
Путин
лагерь
дети
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что выплаты единовременной помощи пострад
10.07.2021

Погорельцам, пострадавшим от пожаров на юге региона, помогут всем миром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня на житейском перекрёстке мы увидим двух влюблённых. Они встретились на нём сорок  ле
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На житейских перекрестках
10.07.2021

«А счастье было так возможно…»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.07.2021

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09.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.07.2021

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