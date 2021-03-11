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Центр отдыха «Евразия» приглашает гостей на Масленицу

Центр активного отдыха «Евразия» в городе Кусе (Челябинская область) 14 марта, в 13 часов, приглашает южноуральцев торжественно попрощаться с зимой и встретить весну в рамках развлекательной программы «Снежная Масленица».

Уже в это воскресенье у подножья склона состоятся традиционные масленичные гуляния со скоморохами, песнями, танцами, конкурсами, подарками и, конечно же, хороводом вокруг горящего чучела Зимы.

Кроме того, Центр активного отдыха «Евразия» напоминает о самых популярных и выгодных акциях и турах:

- акция «Снежные будни»: прокат + подъемник на 4 часа всего за 1000 рублей/прокат + подъемник на 4 часа + горячий обед всего за 1200 рублей;

- туры "Снежные будни": 3 дня/2 ночи теперь доступны с понедельника по среду и со среды по пятницу. Гости, которые приехали на всю неделю, могут приобрести два тура подряд по очень выгодным ценам;

- "Урок – все включено": каждый будний день, приобретая занятия с инструктором по сноуборду и горным лыжам, вы получаете на время занятия прокат снаряжения и доступ к канатным дорогам совершенно бесплатно!

Подробнее о развлекательной программе и акциях можно узнать на сайте.