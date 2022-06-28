28.06.2022
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
28.06.2022
Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин
28.06.2022
Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию
28.06.2022
Южноуральцы могут собрать книги для детей ДНР и ЛНР
28.06.2022
Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля
28.06.2022
Челябинка инициировала проведение научных девичников по всей стране
Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля
24.06.2022
Челябинские власти сообщили о старте третьего этапа гидравлических испытаний
21.06.2022
Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
07.06.2022
На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022