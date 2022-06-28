Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля

Тепловые сети северной зоны Металлургического района Челябинска, относящиеся к котельной ООО «Мечел-Энерго», не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений.

Вследствие этого срок проведения гидравлических испытаний продлен, сообщает во вторник, 28-го июня, пресс-служба городской администрации.

Как отмечают в мэрии, горячее водоснабжение будет отсутствовать до восьмого июля в 166-ти жилых домах и 57-ми учреждениях социальной сферы Металлургического района.

Как напоминают городские власти, в Челябинске заканчивается второй этап централизованных гидравлических испытаний, в ходе которых горячая вода отсутствовала в 1237-ми жилых многоквартирных домах, 54-х домах частного сектора, 66-ти детских садах, 68-ми учебных и 26-ти лечебных учреждениях.

Подача ресурса запланирована на сегодня, 28-е июня (вода будет подаваться в течение дня).

Напомним, третий этап гидравлический испытаний стартует в Челябинске пятого июля.