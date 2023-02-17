ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»

Факультет журналистики Челябинского государственного университета ведет прием заявок на участие в XIII международном конкурсе детских и молодежных СМИ «ЮнГа+». Победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Подать заявки могут школьные, районные и городские детские и молодежные редакции, а также студенческие СМИ средних специальных заведений. Предусмотрено десять коллективных, шесть тематических и шесть индивидуальных номинаций.

«В этом году мы решили внести изменения в перечень номинаций конкурса: теперь фотографы могут присылать репортажные и художественные снимки, - сообщила руководитель проекта, заместитель декана факультета журналистики ЧелГУ Светлана Панюкова. - Появилась номинация, приуроченная к Году педагога и наставника в России. Кроме того, индивидуальные номинации теперь разделены на две категории - жюри будут по отдельности оценивать текстовые и аудиовизуальные материалы».

Подведение итогов планируется 24 и 25 марта в формате двухдневного полноценного форума, который из-за эпидемиологических ограничений не удавалось провести уже три года. В стенах ЧелГУ пройдут мастер-классы и круглые столы с известными практикующими медиаспециалистами.

«Мы актуализируем содержание программы для того, чтобы всем было интересно в ней поучаствовать после такого перерыва. Конечно, останутся классические мастер-классы, квест и брифинг, вернется конкурс очного дня и многие другие фишки «ЮнГи+», которые из-за отсутствия двухдневного формата не удалось реализовать в прошлые годы», - рассказала Светлана Панюкова.

В этом году проект реализуется с грантовой поддержкой Росмолодежи – на проведение конкурса выделено 500 тысяч рублей.

Подать заявку на участие можно до 26 февраля. Положение конкурса и новости проекта – на его странице ВКонтакте.