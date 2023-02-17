17.02.2023
ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
17.02.2023
Сериал «Фишер» стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
17.02.2023
Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
17.02.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
17.02.2023
Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов
17.02.2023
«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей
ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
17.02.2023
Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года
10.02.2023
Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках
02.02.2023
В январе 2023 года четыре подростка Челябинской области совершили суицид
26.01.2023
Челябинский студотрядовец предложил Владимиру Путину провести на Донбассе всероссийскую студенческую стройку
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023