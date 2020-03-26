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Сидят дома

«ЧелябГЭТ» заявил о снижении пассажиропотока

Общество
Сегодня, 10:27
Автор: 
Евгения Александрова

ООО «ЧелябГЭТ» заявил о снижении пассажиропотока на 24 процента- в связи с угрозой распространения коронавируса горожане все больше предпочитают оставаться дома.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе предприятия, снижение активности пассажиров наблюдается в столице Южного Урала с конца прошлой недели.

Так, в воскресенье, 22-го марта, городским электротранспортом воспользовались на 19 тысяч 96 человек меньше, чем в этот же день в прошлом году.

В понедельник, 23-го марта, на трамваях и троллейбусах Челябинска проехалось на 27 тысяч 268 горожан меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019-го года.

Во вторник, 24-го марта, активность пассажиров снизилась еще больше - минус 33 тысячи 997 человек. Вчера, 25-го марта, городским электротранспортом воспользовалось на 36 тысяч 16 человек меньше, чем в этот же день прошлого года.

«На следующей неделе, объявленной в стране нерабочей,

электротранспорт Челябинска будет осуществлять пассажироперевозки, обеспечивая тем самым мобильность жителей города. С началом новой рабочей недели предприятие будет готово перейти на особый режим работы, который в данный момент уточняется», - сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Предприятие продолжит принимать усиленные меры по обработке и дезинфекции подвижного состава, начавшиеся 19-го марта.

Также в пресс-службе «ЧелябГЭТа» заверили, что несмотря на снижение пассажиропотока задержек с выплатами аванса и зарплаты работникам не произойдет.

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
ЧелябГЭТ
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