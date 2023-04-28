28.04.2023
Все мемориалы и монументы воинской славы в Челябинской области будут взяты под круглосуточную охрану
28.04.2023
В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки
28.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+)
27.04.2023
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
27.04.2023
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
27.04.2023
На перекрестке проспекта Ленина и Артиллерийской в Челябинске вырастет современный ЖК
Челябинцам не понравилась идея строительства жилья возле городского бора
06.04.2023
Челябинцы продолжат бороться за право жить без офиса нефтяной компании на берегу Миасса
06.04.2023
«Мистраль» пока не удастся построить офисный центр в Челябинске
25.11.2022
Проект строительства новой трамвайной линии в Челябинске одобрен на Публичных слушаниях
17.11.2022
В Челябинске построят новую трамвайную линию от вокзала до Гагарина
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023