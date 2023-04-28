Челябинцам не понравилась идея строительства жилья возле городского бора

Жители Челябинска раскритиковали проект планировки территории в границах улиц Худякова и Лесопарковая для строительства нового жилого комплекса возле городского бора. Дальнейшую судьбу проекта решит комиссия по архитектурно-градостроительному проектированию.

Соответствующее решение принято на публичных слушаниях.

Представитель застройщика рассказал, что в отношении земельных участков в границах улиц Лесопарковой и Худякова заключен договор о комплексном развитии территории. В соответствии с ним была подготовлена документация по планировке территории, в которой определены параметры и технико-экономические показатели перспективной застройки. Проект разрабатывался с привлечением иностранных специалистов.

«Мы этот участок приобрели в 2021 году и два года прорабатывался проект. Документацией предусмотрено на земельном участке размещение жилого комплекса с многоуровневой автостоянкой», - сообщил представитель застройщика.

На месте бывшего санатория-профилактория «Солнечный» предлагается возвести пять домов комфорт-класса высотой 24–25 этажей. Проектом предусмотрено строительство подземной парковки на 600 мест и надземной — на 100 мест, детского сада и школы на 600 мест. Дома планируется сдать в 2024-2025 годах, а соцобъекты запустить в 2026-2027 годах. Застройщик - группа компаний «Никс».

Участники слушаний были обеспокоены тем, что строительство увеличит антропогенную нагрузку на городской бор и приведет к пробкам на Лесопарковой (и тогда придется расширять улицу).

«Вся земля находится за границами городского бора», - заявил заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров. А представитель застройщика заверил, что все крупномерные деревья, которые попадут в зону застройки, будут сохранены. Их пересадят в другое место.

Горожанам также пообещали, что расширение улицы Лесопарковой не планируется. Специалист по моделированию дорожного движения Александр Кузнецов добавил, что людям беспокоится не о чем. Из-за строительства нового ЖК, пробок не будет.

Словам чиновников и представителям застройщика челябинцы не поверили. И часть их вопросов так и осталась без ответов.

Горожане потребовали отклонить проект строительства. Он отправлен на рассмотрение комиссии. Документы будут рассмотрены на комиссии по архитектурно-градостроительному проектированию. По результатам будет принято решение – одобрить проект или отправить на доработку.