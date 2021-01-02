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Челябинцам предлагают бесплатно сдать тест на ковид

В Челябинске с третьего по 10 января можно будет сдать тест на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, тестирование будет бесплатное.

Медработники будут принимать южноуральцев в трех торгово-развлекательных комплексах. Тестирование будет организовано с учетом противоэпидемических мер с 14:00 до 17:00 в следующих местах:

• ТРК Куба (улица Цвиллинга, 25, первый этаж, направо от входа);

• ТРК Горки (улица Артиллерийская, 136, второй этаж, над входом со стороны АД Меридиан);

• ТРЦ Алмаз (шоссе Копейское, 64, первый этаж, центральный вход).

«Исследование организовано с целью выявления бессимптомных носителей вируса COVID-19», - уточнили в городской администрации.

С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Результат сообщат по телефону; его также можно будет узнать в поликлинике по месту жительства.

Южноуральцев с признаками простуды просят оставаться дома и вызвать врача из поликлиники. Мэрия также обратилась с просьбой к горожанам не забывать про социальную дистанцию, носить маски и использовать антисептики для рук.

Напомним, сделать бесплатный тест на COVID в новогодние каникулы можно и в Магнитогорске.

Фото: телеграм-канал «Мэрские новости»