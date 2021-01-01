Магнитогорцы смогут бесплатно сдать тест на ковид

Жители Магнитогорска (Челябинская область) в новогодние каникулы смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как сообщает администрация Магнитогорска, сдать ПЦР-тест на коронавирус магнитогорцы смогут, начиная с третьего января, и вплоть до 10 января в двух торговых центрах города.
С третьего по шестое января медицинские бригады будут дежурить в ТРК «Континент». ПЦР-обследование будут проводить с 10 до 12 часов на первом этаже комплекса напротив лифта.
В течение последующих четырех дней – с седьмого по 10 января – магнитогорцев ждут в ТРК «Гостиный двор». Тест на ковид можно будет сдать на втором этаже рядом с эскалатором.
Жителям напоминают о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил – ношение маски и соблюдение социальной дистанции - при посещении общественных мест.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, области по состоянию на первое января 2021 года в Челябинской обследован на новую коронавирусную инфекцию один миллион 162 тысячи 971 житель региона, в том числе за последние сутки – четыре тысячи 24 жителя. Исследования на COVID-2019 проводятся в 24 лабораториях, расположенных в пяти муниципальных образованиях области: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске. Все лаборатории в полной мере обеспечены тест-системами.