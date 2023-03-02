Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима

Завтра, третьего марта, в Челябинске состоится необычная лекция. Геолог, автор Коалиции Росгео Аркадий Шохин расскажет собравшимся о вулканах Аркаима. Встреча пройдет в Выставочном зале Центра историко-культурного наследия

Лектор – геолог, автор Коалиции Росгео Аркадий Леонидович Шохин, много лет посвятивший изучению и популяризации геологии Южного Урала и, в особенности, территории, прилегающей к самому известному археологическому памятнику бронзового века России – укреплённому поселению Аркаим.

Аркаим расположен на берегу реки Большая Караганка, сегодня трудно представить, что сотни миллионов лет назад эта территория была частью огромного и грозного палеовулкана «Огненный». Сейчас от гиганта остались лишь невысокие горы, каждая из которых имеет несколько названий, как официальные – Аркаим, Лысая, Грачиная, так и народные – гора Любви, Здоровья, Шаманиха.

Аркадий Шохин расскажет о том, как древние вулканы формировали рельеф Аркаимской долины, из чего они состоят и как это изучали специалисты. Особое внимание будет уделено горным породам, которые составляют основу современной долины и тому, как человек использовал их в древности.

Начало лекции в 16:00, желающие могут посетить очно ( ул. Коммуны, 69) или заочно – в сообществе ВК музея-заповедника «Аркаим» будет вестись прямая трансляция.

Организаторы мероприятия – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия г.Челябинска» и Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим».